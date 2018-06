Minister vil skrotte karakterbonus efter politisk pres

Som ventet vil bredt flertal snart afskaffe karakterbonus, efter at uddannelsesministeren erklærer sig enig.

Gymnasieelever har for længst lært at gange og dividere, men snart får de ikke brug for de evner, når de skal regne deres endelige gennemsnit ud.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har efter politisk pres besluttet sig for at afskaffe ordningen inden længe.

- Den har udtjent sin rolle. Det er ikke logisk at gange sin karakter på grund af et tidselement, hvor man får en ekstra bonus oven i sin karakter, siger han.

Både de studerende og universiteterne har været imod bonusordningen.

Den giver studerende mulighed for at gange deres gennemsnit med 1,08, hvis de begynder på en videregående uddannelse inden for to år.

Men det er ikke lykkedes at få de studerende til at ændre adfærd. Det er stadig omkring syv ud af ti, der læser videre inden for to år - ligesom i 2008.

Uddannelsesministeren mener dog ikke, at det var en fejl at indføre reglen, men at den har nu aftjent sin værnepligt. Han har tidligere villet drøfte afskaffelsen og siger nu, at det reelt betød, at han er klar til at afskaffe den.

Både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale er enige om at afskaffe den, og dermed var der alligevel flertal udenom regeringen.

- Det er en refleksion, som jeg har haft, også inden jeg blev minister, og nu kan jeg konstatere, at andre også er nået til samme erkendelse, så nu melder jeg ud, siger han.

Liberal Alliance har før set positivt på at fjerne bonusordningen, mens De Konservative har været tilbageholdende med at blande sig i debatten.

Et udvalg for bedre universitetsuddannelser anbefalede i marts, at 1,08-bonussen afskaffes.

Parterne vil drøfte det efter sommer.

/ritzau/