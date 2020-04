Minister vil skrue op for kvalitet af nødundervisning

Pernille Rosenkrantz-Theil forstår, hvis lærerne, som fjernunderviser, er ved at have opbrugt kreativiteten.

I snart syv fulde uger har klasselokale, tavle og kridt været byttet ud med computerskærme for skoleeleverne i de ældste klasser.

For lærerne kan det være en udfordring at blive ved med at være kreative, når de skal fjernundervise deres elever.

Derfor præsenterer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) række tiltag, der skal hjælpe lærerne med at styrke kvaliteten af fjernundervisningen. Det bliver også kaldt nødundervisning.

- Jeg kan godt forstå, hvis der begynder at være lidt mathed omkring det, om man bliver udfordret på, hvad der skal ske nu, siger ministeren.

- Hensigten er, at vi får smidt noget kul på kvaliteten af fjernundervisningen, som er et fuldstændig nyt fænomen i Danmark.

Ministeriet vil blandt andet lave særlige undervisningsforløb for eleverne i 6. til 10. klasse, som lærerne bruge til at undervise ud fra. Det vil blive tilgængeligt drypvist efterhånden, som det bliver færdigt.

Lærerne skal desuden have mulighed for sparring og for at deltage i online seminarer - kaldet webinarer.

Spørgsmål: Det lyder næsten, som om at I forbereder jer på, at den her fjernundervisning skal fortsætte et godt stykke tid endnu?

- Nej, vi forbereder os ikke på, at perioden skal være kortere eller længere, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Vi forholder os ikke til tidsperspektivet i det. Vi ser ind, at vi går ind i den 8. uge med fjernundervisning, og vi mener, at der er behov for, at vi understøtter den fjernundervisning bedre.

Professorer fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udgav tirsdag en rapport om undervisningen af de hjemsendte elever.

Den peger på, at langt de fleste elever er tilfredse med undervisning bag skærmen.

Rapporten viser dog også, at ikke alle elever trives med nødundervisningen. Det gælder én ud af fem.

De mindste elever fra 0. til 5. klasse fik lov til at vende tilbage til deres skole umiddelbart efter påske.

Hvornår de ældre elever kan vende tilbage til klasseværelserne er uvist.

Regeringen forhandler i øjeblikket med partilederne om, hvem næste faste i genåbningen skal omfatte.

