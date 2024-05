Minister vil slå hårdere ned på ulovligt arbejde på byggepladser

Arbejdstilsynet skal have "flere muskler" til at stoppe "kriminelt arbejdsliv" på landets byggepladser.

Det mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der nu indkalder Folketingets partier til forhandlinger på området. Det skriver Politiken.

- Der er ikke mange, som ved, at der lige om hjørnet kan være en byggeplads, hvor arbejderne risikerer at falde 6-8 meter ned. Og når Arbejdstilsynet giver et påbud, så bliver der bare trukket på skulderen, og så bliver der arbejdet videre, som om intet var hændt, siger hun til avisen.

Ane Halsboe-Jørgensen er klar til flere tiltag i de kommende forhandlinger.

Hun vil gerne hæve bødetaksterne og stramme Arbejdstilsynets påbud, så arbejdsgivere, der bryder reglerne, oplever større konsekvenser.

Ifølge Politiken vurderede Rockwoolfonden i 2018, at der var 26.000 illegale indvandrere i Danmark.

Det tal mener Ane Halsboe-Jørgensen må være steget, da antallet af legale arbejdstagere er steget kraftigt siden 2018.

- Når vi får flere hænder til Danmark, så skal vi også sørge for, at reglerne bliver overholdt. Derfor skal Arbejdstilsynet have nogle flere muskler, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Politiken.

Fagforbundet 3F hilser hårdere sanktioner velkommen.

Til Politiken siger forhandlingssekretær Palle Bisgaard fra 3F's byggegruppe, at "en trussel om byggestop" ville "skræmme en stor entreprenør" frem for eksempelvis en bøde på 100.000 kroner.

Der bliver løbende opdaget illegale arbejdere på danske byggepladser.

Eksempelvis blev fire brasilianere i januar udvist af Danmark med indrejseforbud i to år, efter de blev fanget i en kontrol på en byggeplads i Kalundborg. De havde ikke tilladelse til at arbejde i Danmark, beskrev Ekstra Bladet.

/ritzau/