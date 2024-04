Minister vil stoppe ”udansk” kønsopdelt svømning i kommuner

Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) har i et brev opfordret 12 borgmestre til at tage "alle redskaber i brug" for at forhindre "udansk" kønsopdelt svømning.

Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Udtalelsen kommer, efter at Udlændinge- og Integrationsministeriet har spurgt landets kommuner om forekomsten af kønsopdelt svømning i offentlige svømmeanlæg.

Integrationsministeren har igangsat undersøgelsen på baggrund af et beslutningsforslag fra maj 2023 om at forbyde muligheden for at opdele svømmehaller på baggrund af køn.

Kønsopdelt svømning betegner en situation, hvor der tilbydes svømning til personer af samme køn, og hvor det modsatte køn ikke må deltage eller overvære aktiviteten, står det i et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Samtlige 98 kommuner er blevet spurgt, og 92 har svaret. 12 af dem har svaret, at de er bekendte med, at der tilbydes kønsopdelt svømning i kommunens svømmeanlæg.

Og det bekymrer Kaare Dybvad Bek, som kalder det "udansk".

- Jeg mener helt grundlæggende, at kønsopdelt svømning er udansk og undergravende for integrationen i Danmark.

- Vi skal ikke lade mellemøstlige normer diktere, hvordan vi indretter vores offentlige rum, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Bekymringen er så stærk, at han nu har opfordret alle de relevante borgmestre til sætte en stopper for det.

- Jeg har skrevet et brev til de relevante borgmestre, hvor jeg kraftigt opfordrer til, at alle redskaber tages i brug for at forhindre kønsopdelt svømning, siger han i den skriftlige udtalelse.

Ministeren tilføjer desuden i et følgebrev om undersøgelsen til Udlændinge- og Integrationsudvalget, at han næste år igen vil gøre status på omfanget af kønsopdelt svømning og foretage en fornyet vurdering.

Fredag er der værdidebat i Folketinget, hvor emnet vil blive diskuteret. På dagsordenen er blandt andet en forespørgsel til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) om regering værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandring.

/ritzau/