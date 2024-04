Minister vil stoppe ”udansk” kønsopdelt svømning: ”Vi skal ikke lade mellemøstlige normer diktere”

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgensamling.

Vi begynder dagen med nyheden om, at det i nat dansk tid kom frem, at Israel midlertidigt vil åbne flere grænseovergange ind til Gazastriben, så mere nødhjælp kan komme ind til de civile. Det gælder blandt andet grænseovergangen Erez i det nordlige Gaza, der siden den 7. oktober har været lukket.

Det skriver DR, som også beskriver, at Israel også midlertidigt vil tillade, at nødhjælp sejles til havnen i den israelske by Ashdod, mens der skrues op for mængden af jordansk nødhjælp, der kommer ind via overgangen i Kerem Shalom.

Den øgede nødhjælp kommer i kølvandet på den amerikanske præsident Joe Bidens udtalelser om, at Israel bliver nødt til at øge deres fokus på at beskytte civile i Gaza. Det skriver ritzau.

Minister vil stoppe ”udansk” kønsopdelt svømning

Ifølge ritzau viser en undersøgelse fra udlændinge- og Integrationsministeriet, at 11 kommuner tilbyder kønsopdelt svømning. Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) kalder det "udansk".

"Jeg mener helt grundlæggende, at kønsopdelt svømning er udansk og undergravende for integrationen i Danmark," siger han og fortsætter:

"Vi skal ikke lade mellemøstlige normer diktere, hvordan vi indretter vores offentlige rum."

Fredag er der værdidebat i Folketinget, hvor emnet vil blive diskuteret.

Forsvaret i dyb krise

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad kan du læse en analyse af sagen, der onsdag førte til fyringen af forsvarschefen Flemming Lentfer.

Analysen fremhæver, at det handler mindre om manden eller sagen, men mere om et forsvar i dyb krise i den mest højspændte periode for Danmark i dette årtusinde:

"Forsvaret har i mere end et årti været ramt af besparelser, så man knapt er bevæbnet. Udstyr, der ikke virker er dagligdag. Soldater og officerer forlader forsvaret i et omfang, som tilgangen ikke dækker. Dertil er kasernerne nedslidte og angrebet af skimmelsvamp."

Læs hele analysen her.

Partier raser over "voldsom udvikling"

Flere partier er enige om, at det stigende antal akademikere i landets kommuner er problematisk. Det skriver Berlingske.

Med udgangspunkt i en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver avisen, at det stigende antal særligt forekommer i og omkring København. Akademikere sidder dermed på en større del af lønnen, som betyder, at andre faggrupper skubbes ud.

Peter Kofod fra Dansk Folkeparti ser udviklingen som et udtryk for en stigende bureaukratisering og foreslår derfor, at der indføres et loft over antallet af akademikere i kommunerne.

"Hver gang en akademiker stopper, skal lokalpolitikerne beslutte, om stillingen er nødvendig og giver bedre service til borgerne. Der er et kæmpe potentiale," siger han til Berlingske.

Eksperter i offentlig forvaltning har til Berlingske kaldt udviklingen for både "opsigtsvækkende" og "voldsom".

Alternative metoder i København Zoos pandabur

De seneste fire år har dyrepasserne i Københavns Zoo forgæves forsøgt at få pandaerne Mao Zun og Xing Er til at parre sig. Så nu tages nye metoder i brug. Det skriver Avisen Danmark.

Mediet skriver, at pandaerne som en del af den nye strategi vil blive lukket sammen i en stald, som dermed vil begrænse gæsternes udsyn til pandaerne. Derudover vil man for første gang forsøge at afspille lyde fra parringer for hanpandaen, Xing Er, i dagene op til brunsten.

“Vi ved selvfølgelig ikke, om det har en effekt, men det er forsøget værd. Det kan være, at Xing Er løber skrigende bort, fordi han ikke kan koble lydene med noget, han kender,” udtaler dyrepasser Nadja Søndergaard.

Pandaerne kom til Danmark i 2019 fra Kina og er udlejet til Danmark i 15 år.