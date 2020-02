Minister vil tvinge boligkøbere til at udskifte brændeovne

Køber man et hus, der har en brændeovn fra før 2003, skal den skiftes inden for et år, foreslår miljøminister.

Boligkøbere skal forpligtes til at udskifte gamle brændeovne. Det siger miljøminister Lea Wermelin (S) til Jydske Vestkysten.

Inden for 12 måneder efter et huskøb skal brændeovnen være udskiftet, hvis den er fra før 2003, lyder forslaget fra ministeren. Ellers kan der vanke bøde.

- Vi ved, at brændeovnene står for en stor del, og at de partikler, de udleder, giver hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Pointen med forslaget er at tage de første skridt mod renere luft herhjemme, siger Lea Wermelin til mediet.

Både Enhedslisten og SF har tidligere foreslået en lignende ordning.

Partierne vil sætte ind på området, fordi brændeovne i Danmark står for 70 procent af partikelforureningen. Særligt de ældre modeller fylder i regnskabet, da de udleder op mod fem gange så mange partikler som nyere brændeovne.

Det er anslået, at partiklerne fra de danske brændeovne hvert år er skyld i 500 dødsfald.

Miljøministeren lægger i forslaget op til, at Miljøstyrelsen skal føre tilsyn med, hvorvidt boligkøbere lever op til reglerne. Gør de ikke det, kan det mærkes på økonomien.

- Der kan komme sanktioner og gives administrative bødeforlæg på 5000 kroner, siger Lea Wermelin til mediet.

Miljøministeriet har tidligere vurderet, at der er omkring 200.000 brændeovne i Danmark, som er fra før 1995. Regeringen forventer, at hvis lovforslaget træder i kraft, vil 12.000 brændeovne blive udskiftet alene det første år.

/ritzau/