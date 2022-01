Minister vil tvinge mediebranche til at sikre arbejdsforhold

I et kommende medieforlig ønsker regeringen at stille krav til mediestøttede medier og filmselskaber.

Med det kommende medieforlig vil regeringen sikre sig, at der er ordentlige arbejdsforhold i medie- og filmbranchen.

For når medier og filmselskaber bliver støttet med skattekroner, skal de også sørge for, at arbejdsforhold og løn er i orden, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Kravet skal indgå som en del af de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig.

- Jeg mener principielt, at hvis vi støtter med vores fælles skattekroner, så skal det grundlæggende foregå efter de overenskomstregler, der er gælder på det danske arbejdsmarked, siger kulturministeren.

- Vi forventer alle sammen, at når vi møder på arbejde, så har vi ordentlige vilkår og en løn, man kan leve af.

Regeringens forslag møder dog allerede kritik fra brancheorganisationen Danske Medier.

Det er kritisabelt at kæde medieforhandlingerne sammen med arbejdsmarkedspolitik, lyder det fra administrerende direktør Mads Brandstrup. Han mener, at det er et brud på armslængdeprincippet.

I en pressemeddelelse udtaler han:

- Forslaget om at indføre arbejdsklausuler med blandt andet krav om løn- og arbejdsvilkår rammer mediebranchen skævt med unødvendige særkrav og danner præcedens for at bruge medieforhandlinger til at understøtte politiske mærkesager på helt andre områder.

Til kritikken siger Ane Halsboe-Jørgensen:

- At det skulle være et brud på armslængde at kræve, at danske medier skal leve op til de overenskomster, de selv har været med til at forhandle, kan jeg slet ikke genkende, siger hun.

- Jeg mener, at det er ret basalt, at man overholder overenskomster, man selv har været med til at indgå - og i særdeleshed, når man ønsker sig offentlig støtte.

Folketingets partier har længe ventet på at komme i gang med at forhandle om et nyt medieforlig.

Men forhandlingerne er blevet udskudt flere gange på grund af coronasituationen og et travlt ministerium, har forklaringen lydt.

Kulturministeren vil ikke fortælle, hvad regeringens udspil til et medieforlig konkret kommer til at indeholde. Men det vil blive fremlagt inden længe, hvorefter forhandlingerne vil gå i gang.

Ane Halsboe-Jørgensen overtog Kulturministeriet fra Joy Mogensen (S), som trak sig som minister i sommer.

/ritzau/