Minister vil undgå strandet godstransport ved grænsen

Godstransport og luftfart er blandt emnerne, når EU's transportministre onsdag mødes i en videokonference.

Godstransporten skal ikke berøres af grænsekontrollen, der er oprettet grundet coronaudbruddet.

Det er budskabet fra transportminister Benny Engelbrecht (S) forud for en videokonference mellem EU's transportministre onsdag.

- Danmark har som land en særskilt prioritet at melde, at vi er "open for business". Derfor er det helt afgørende, at det europæiske fællesskab bakker op om varernes frie bevægelighed i denne situation, siger han.

Lørdag i sidste uge blev der indført midlertidig grænsekontrol for at mindske spredningen af coronavirus. Grænsekontrollen gælder til og med efter påske, som er den 13. april.

Mens den sikrer, at kun personer med en gyldig grund til at komme ind, rent faktisk kommer ind, så er hensigten, at blandt andet fødevarer og medicin uden problemer kan komme ind i Danmark.

Sådan skal det fortsætte, lyder det fra ministeren. For hele Skandinaviens skyld.

- En af de ting, vi har gjort i Danmark i forbindelse med vores grænserestriktion, er, at vi har etableret nogle egentlige fast track-baner til godstransporter, så vores gods kan komme hurtigt igennem grænserne, ind i landet og ud til distributionscentraler, men også så det gods, der kører igennem Danmark som transit, kan komme hastigt videre.

- Det er meget afgørende. Ikke kun for Danmark, men også for de andre skandinaviske lande.

- Både for Norge, Sverige og Finland er det helt afgørende, at vores transportkorridor er åben, fordi Danmark er deres primær godskorridor til det øvrige Europa, siger Engelbrecht.

Strandede lastbiler skal undgås, siger han med henvisning til, at det er sket ved grænserne i andre lande.

- Vi ønsker at stoppe udbredelsen af coronavirus. Vi ønsker ikke at stoppe udbredelsen af den frie handel. Tværtimod. Vi er meget afhængige af den og ikke mindst af forsyningssikkerheden.

- Det handler ikke kun om fødevarer, det handler også om medicinsk udstyr og alt muligt andet, der skal transporteres, siger ministeren.

Luftfartsbranchen, som er hårdt ramt af coronakrisen, vil også blive drøftet på det uformelle møde.

