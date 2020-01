Minister villig til at lovgive mod omstridt moskés dagtilbud

Det er bekymrende, at Taiba-moskéen vil drive daginstitution for saudiske midler, siger Rosenkrantz-Theil.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er mildt sagt bekymret over, at den omstridte Taiba-moské på Nørrebro vil udvide med en daginstitution for 80 børn.

- Private daginstitutioner skal følge loven og give børn forståelse for demokratiet og bidrage til integration – og der kan jeg have mine tvivl, når det handler om netop den moské. For nu at sige det mildt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun henviser til, at blandt andet den terrordømte Said Mansour, den yderliggående prædikant Abu Ahmed, og gerningsmanden fra terrorangrebet 2015, Omar el-Hussein, alle er kommet i moskéen.

Berlingske skriver onsdag, at moskéen har fået en donation fra den olierige stat Saudi-Arabien på fem millioner kroner. Det fremgår ifølge avisen af moskéens årsrapport.

Pengene har blandt andet været afgørende for, at moskéen i 2018 kunne købe bygningen på Titangade 15 på Nørrebro, hvor den ellers har lejet sig ind. Det er her, at daginstitutionen skal ligge.

- Det er bekymrende, at en moské som Taiba-moskéen vil til at drive daginstitution for saudiske midler i Danmark. Den har huset flere terrordømte og stillet mikrofon til rådighed for hadprædikanter, siger Rosenkratnz-Theil.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har allerede meldt ud, at regeringen vil stille et lovforslag om en forbudsliste.

Det skal forhindre, at stater og organisationer donerer penge til moskéer, hvis de gives for at undergrave det danske demokrati.

Pernille Rosenkrantz-Theil er villig til at gå længere.

- Som vi har meldt ud tidligere i dag, vil regeringen forbyde visse donationer, der undergraver vores demokrati, siger hun.

- Jeg er også villig til at stramme yderligere op om nødvendigt, og her kan vi hente inspiration fra friskoleområdet, hvor reglerne er skrappere end på dagtilbuds-området, siger ministeren.

I januar sidste år gjorde et flertal i Folketinget det forbudt for udenlandske donorer uden for EU at give mere end 20.000 kroner årligt til friskoler. Det var for at sikre, at den frie skole ikke bliver påvirket at udemokratiske donorer.

