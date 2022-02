Ministerie: Danskere i Ukraine skal være klar på svær flugt

Der er stadig cirka 100 danskere i Ukraine. Nogle forsøger at komme ud, mens andre har meddelt, at de bliver.

Der er stadig danskere i Ukraine, der forsøger at komme ud af landet, og de skal være klar over, at der er et "voldsomt pres" mod grænserne.

Det siger direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen, efter at Rusland torsdag har indledt en invasion af landet.

Erik Brøgger Rasmussen fortæller, at ministeriet har kendskab til cirka 100 danskere i landet.

Af dem er der mange, som har sagt, at de bliver i landet "uanset hvad", fortæller Brøgger Rasmussen.

Men andre er på vej ud lige nu.

- Man kan ikke flyve ud, så der er kun landegrænserne. Danskere, der forsøger at komme ud, skal belave sig på, at det kan tage lang tid, siger direktøren torsdag eftermiddag.

- Der er kæmpe køer ud af byerne og over grænserne. Så man skal have mad og brændstof med. Der er også checkpoints, og de kan være både ukrainske og russiske.

Og den situation kommer næppe til at ændre sig foreløbig, lyder det.

- Vi vil se et voldsomt pres mod grænserne i en længere periode, medmindre det ret usandsynlige skulle ske, at russerne trækker sig tilbage, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Igennem flere uger har opfordringen til danskere været, at de skal forlade landet.

Generelt opfordrer Udenrigsministeriet i øvrigt til, at man følger lokale medier og rådfører sig med lokale kontakter. Derudover skal man holde pårørende opdateret om sin situation og tilmelde sig danskerlisten.

Direktøren meddeler også, at man ikke "har nogen konkrete muligheder for at hjælpe nogen", der befinder sig i Ukraine.

- Vi kan ikke operere i Ukraine i øjeblikket. Vi har ikke mulighed for at sende helikoptere eller noget som helst i øjeblikket. Luftrummet er lukket, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Han fortæller, at man endnu ikke kender til russiske angreb mod civile områder.

Derfor skal man forsøge at holde sig væk fra den type mål, som russerne ifølge direktøren særligt går efter - for eksempel militære områder og lufthavne.

- Men når vi har set, at der er rygter om raketangreb mod Kijev, så er det ikke nødvendigvis særligt trygt at være nogen steder, så derfor er der også en opfordring til, at man skal være parat til at gå i beskyttelsesrum, siger han.

Ministeriet har tidligere meddelt, at der kan være et ukendt antal danskere, som man ikke har kendskab til i Ukraine. Det skyldes, at man selv skal tilmelde sig danskerlisten.

/ritzau/