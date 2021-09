Ministerie: Kun 60 ngo-ansatte måtte evakueres fra Kabul

Der var højest plads til at evakuere 60 afghanske ngo-ansatte samt deres familier fra Kabul, efter Talibans overtagelse af Afghanistans hovedstad.

Det antal blev fastsat ud fra en forståelse af Folketingets partier, fortæller Erik Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriet, til Politiken.

- Jeg vil ikke gå ind i enkeltsager, men for ngo’erne er der lukket, om man så må sige.

- Der imødekommer vi simpelthen ikke flere ansøgninger. Der har vi modtaget det antal, der har været politisk enighed om, at vi skal tage til Danmark, dem har vi allerede identificeret, og langt hovedparten er ude af Kabul allerede, siger Erik Rasmussen til Politiken.

Det går dermed imod udenrigsminister Jeppe Kofods (S) meldinger om, at Danmark hellere evakuerer én afghaner for meget end én for lidt.

Men ifølge Enhedslisten findes sådan en aftale slet ikke.

- Jeg anerkender ikke, at der blev aftalt en ramme på den måde. Tallet på en 50-60 indgik i forhandlingerne som et skøn over, hvor mange vi troede det kunne lade sig gøre at få ud af Afghanistan, siger forsvarsordfører Eva Flyvholm til Politiken.

De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, beskriver sin opfattelse af aftalen som et "foreløbigt loft, der siden blev udvidet".

Til Berlingske siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, og De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, at de ikke erindrer, at der skulle været aftalt et loft på evakueringer af ngo-ansatte.

Eva Flyvholm fortæller desuden i Berlingske, at et loft på 50 ngo-ansatte dukkede op senere i processen.

- Vi har holdt mange møder, så jeg huske ikke præcist, på hvilket møde, hvad blev sagt, men jeg kan huske, at efter Kabuls fald var der ingen øvre grænse. Så mange som muligt skulle ud, og det var også det, udenrigsministeren sagde på pressemødet.

Men på et møde senere på ugen, begyndte udenrigsministeren pludselig at tale om et loft på 50, og så protesterede jeg, for det mener jeg ikke, at vi har aftalt, siger Eva Flyvholm til Berlingske.

Karsten Hønge, SF's udenrigsordfører, siger til samme avis, at han mener, at "Udenrigsministeriet fuldt ud lever op til den forståelse, der var blandt aftalepartierne".

31. august oplyste Udenrigsministeriet, at der fortsat er 88 personer tilbage i Afghanistan, som man ønsker at evakuere.

Det drejer sig om 41 afghanske statsborgere og 47 personer på danskerlisten.

Muligheden for dansk støtte til evakuering, efter den internationale evakueringsindsats er slut, er dog "særdeles begrænset og tænkeligt ikke eksisterende".

Personer, som fortsat ønsker at komme til Danmark, vil derfor enten skulle blive i Afghanistan og afvente mulig genoptagelse af civile flyvninger eller forsøge at forlade Afghanistan på anden vis, lyder det videre.

Men disse 88 personer inkluderer altså ikke ngo-ansatte.

