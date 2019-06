Ministerier ordknappe om evakueret dreng fra IS-lejr

En dansk dreng er blevet hentet ud af IS-lejr. Myndigheder er tavse omkring, hvem der har taget beslutningen.

Søndag evakuerede de danske myndigheder en alvorligt såret dansk dreng fra en fangelejr i det nordlige Syrien.

Evakueringen blev ifølge Udenrigsministeriet gennemført af en dansk delegation, som blev ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet.

Men hvorvidt beslutningen om at hente den omkring 13-årige dreng ud af al-Hol-lejren og evakuere ham til et tredjeland er truffet på politisk niveau, ønsker ingen af de relevante ministerier at svare på.

Udenrigsministeriet oplyser i et skriftligt svar, at der er "etableret en fælles myndighedsgruppe med deltagelse af blandt andet Justitsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet"

Myndighedsgruppen tager stilling til, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt beslutningen om evakueringen er truffet på ministerniveau eller på embedsmandsniveau.

Det har heller ikke været muligt at få en udtalelse fra fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Justitsministeriet henviser til Udenrigsministeriet, og det samme gør Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen (K) eller Inger Støjberg (V), som er henholdsvis fungerende justitsminister og udlændinge- og integrationsminister, indtil en ny regering tager over.

Danske myndigheder havde indtil søndagens begivenhed afvist at hente danske statsborgere hjem fra lejren med den begrundelse, at det er for farligt.

Søren Espersen (DF), som indtil før valget var formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, siger, at det vil være skandaløst, hvis myndighedsgruppen har truffet beslutning om evakuering på egen hånd.

Samtidig mener han, at det er betænkeligt, hvis det er fungerende udenrigsminister Anders Samuelsens beslutning.

- Vi har i månedsvis diskuteret, hvad vi gør med de her børn af syriensterrorister, og så har man handlet i en situation, hvor vi ikke har nogen regering, siger Søren Espersen.

- Jeg har til gode at finde ud af, hvad der er sket, men hvis den her myndighedsgruppe har handlet på egen hånd i en betændt politisk sag, så duer det simpelthen ikke, og så er der nogle - som efter min opfattelse - har overtrådt sine beføjelser.

Den 13-årige dreng har i flere måneder opholdt sig på et hospital og i al-Hol-lejren med sin mor og søskende.

Ifølge DR blev han skudt i ryggen under kampene om Islamisk Stats sidste højborg i Syrien i byen Baghouz.

Ifølge Udenrigsministeriet er drengens pårørende i Danmark orienteret om evakueringen, og de vil snarest overtage ansvaret for drengen og selv stå for hjemtransporten til Danmark.

