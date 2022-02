Ministeriet dropper ugentlige test på uddannelser

Elever og lærere behøver ikke længere at blive testet to gange om ugen fra 21. februar, oplyser ministeriet.

Fra og med den 21. februar opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet ikke længere til de såkaldte screeningstest, hvor man tester alle to gange om ugen, uanset om de har symptomer eller ej.

Opfordringen gælder for elever og medarbejdere i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Beslutningen om ikke længere af opfordre til de ugentlige test, kommer på baggrund af rådgivning fra den Faglige Referencegruppe.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig over, at det nu er muligt at lægge de ugentlige test på hylden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er endnu et skridt mod en normal hverdag, siger hun i en pressemeddelelse.

Selv om der ikke længere opfordres til to ugentlige screeningstests for corona, vil det stadig være muligt for dagtilbud og skoler at uddele selvtest til elever og medarbejdere.

/ritzau/