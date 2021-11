Ministerium: Færdigvaccinerede over 60 år må stadig rejse

Udenrigsministeriet mener fortsat, at færdigvaccinerede over 60 år kan rejse trods anbefalinger fra WHO.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opfordrede tirsdag alle lande til at anbefale borgere, der er over 60 år, til at udskyde rejser.

Det er den nye coronavariant Omikron, der har fået WHO til at skærpe sine anbefalinger om rejser på tværs af landegrænser.

Men i Udenrigsministeriet ser man anderledes på sagen og mener fortsat, at færdigvaccinerede over 60 år kan rejse.

Erik Brøgger Rasmussen, som er direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, udtaler til DR, at han ikke er nervøs for at sende færdigvaccinerede danskere ud at rejse.

- Der er rigtig meget, som vi ikke ved om den her nye variant. Det tror jeg, man skal skrive sig bag øret.

- At man ikke bør rejse, hvis man er 60 år eller derover, eller er kronisk syg, det tilslutter vi os. Dog med den meget, meget væsentlige tilføjelse, at hvis man er færdigvaccineret, kan man godt rejse alligevel, siger Erik Brøgger Rasmussen til DR.

Omikron frygtes at være en særligt smitsom udgave af coronavirus.

Den blev første gang registreret i det sydlige Afrika.

Siden er den dukket op i en lang række andre lande - herunder Danmark.

WHO forventer, at den nye coronavariant vil sprede sig i flere og flere lande, i takt med at landene også begynder at lede efter Omikron-tilfælde.

Omikron-varianten har et stort antal mutationer, hvoraf nogle af WHO bliver beskrevet som værende af bekymring.

Foreløbige undersøgelser af varianten viser ifølge WHO, at der er større risiko for at blive smittet flere gange med Omikron end med andre varianter.

Der er dog fortsat mange spørgsmål, der omkredser Omikron.

Eksempelvis er det endnu svært at sige noget om, hvor godt de nuværende coronavacciner fungerer mod varianten.

Der er endnu ikke bekræftet nogen dødsfald efter smitte mod Omikron.

I Danmark er der hidtil blevet bekræftet fire tilfælde af Omikron.

