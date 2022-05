Ministerium finder ny måde at indhente data: Kan også være ulovlig

Der er en "procesrisiko" for, at den måde, regeringen vil indhente registrerede teledata på fremover, er ulovlig.

Det vurderer Justitsministeriet, efter at EU-Domstolen har kaldt den hidtidige måde ulovlig. Det skete blot seks dage efter, at reglerne blev indført. Ministeriet havde på forhånd vurderet, at der var en "væsentlig" risiko for netop den situation.

Derfor vil ministeriet nu midlertidigt indhente oplysningerne på en anden måde, som der dog også er en risiko for er ulovlig. Risikoen er stor ifølge it-professor.

- Jeg er bekymret for, at EU-Domstolen vil sige, at det er en form for omgåelse, fordi det er den samme type data, vi taler om. Det er trafikdata om, hvem vi har ringet til, hvornår og i hvor lang tid.

- Dermed er det de samme indgribende data om folks privatliv, siger professor i it-ret Søren Sandfeld Jakobsen.

EU-dommen faldt for halvanden måned siden, og onsdag vurderede Justitsministeriet, at det betyder, at de danske regler er ulovlige og skal laves om.

Det skal ske efter sommerferien, når regeringen fremlægger et lovforslag. Indtil da har regeringen fundet en ny måde at indhente data i sager om grov kriminalitet.

Teleselskaber registrerer og opbevarer data i to uger og nogle gange længere for at rette eventuelle fejl i dataene.

Fordi det sker på et andet grundlag end regeringens lov, vurderer Justitsministeriet, at myndighederne kan få adgang til data. Der er dog en "risiko", lyder vurderingen, fordi det er samme data.

- Med mit kendskab til praksis fra EU-Domstolen tror jeg ikke, det holder. Regeringen siger også selv, at der er en procesrisiko, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Det er dog ikke sikkert, at domstolen vil kende det ulovligt, for det kræver, at nogen tager sagen op, eller at det bliver del af en anden sag ved EU-Domstolen.

Det er et markant tilbageslag for regeringen, lyder vurderingen.

- Det er en alvorlig streg i regningen. Før dommen kunne regeringen i vidt omfang fortsætte den logning, man hidtil havde gjort, hvis det havde holdt stik. Nu banker EU-Domstolen det godt og grundigt i jorden, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Regeringen vil "hurtigst muligt" iværksætte målrettet registrering for at kunne bruge det til at retsforfølge grov kriminalitet.

- I den situation, vi står i, synes jeg, vi samlet set er landet et sted, vi kan leve med, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

Ritzau har forsøgt at få et interview med Tesfaye.

