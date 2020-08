Ministerium har ingen tidsplan for at inddrive milliardgæld

Ifølge beretning vil forsinkelse af gældsinddrivelse koste staten "væsentlige milliardbeløb".

Det står fortsat sløjt til med at få inddrevet en trecifret milliardgæld til det offentlige.

Faktisk så sløjt, at der efter fem års oprydning ikke er en tidsplan for, hvornår arbejdet er færdigt.

Det skriver tv2.dk, der har set en endnu ikke offentliggjort beretning fra Rigsrevisionen. Den skal på fredag behandles af Statsrevisorerne i Folketinget.

Skatteministeriet har ifølge beretningen "ingen målsætning" om at blive færdig med oprydningen inden 2024, som et flertal i Folketinget ellers besluttede sidste år. Det var i forvejen en udskydelse af den oprindelige tidsplan.

Meget af gælden står derfor til at blive forældet og dermed værdiløs.

Ifølge Rigsrevisionen vil de nye forsinkelser koste staten "væsentlige milliardbeløb".

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet kalder det "sindssygt vigtigt" for samfundet, at gælden til det offentlige, som sidste år rundede 130 milliarder kroner, bliver inddrevet.

- Det er utroligt og stærkt kritisabelt, at så vigtigt et område, som man i så mange år har arbejdet på at få til at fungere, stadig ikke fungerer.

- Det er ti år siden, at folk i branchen talte om det her for første gang, siger Sten Bønsing til tv2.dk.

Problemerne med at inddrive gæld skyldes ikke mindst, at inddrivelsessystemet EFI først blev forsinket og siden fungerede så dårligt, at det blev lukket ned i 2015.

Et nyt system kaldet PSRM skulle få gældsinddrivelsen tilbage på rette spor. Men ifølge Rigsrevisionen er kun en brøkdel af den samlede gæld blevet overført til det nye system.

Således var der ifølge tv2.dk kun koblet gæld for 2,1 milliard kroner på det nye system ved udgangen af 2019.

Skatteministeriet har det overordnede ansvar for at inddrive omkring 70 procent af den samlede gæld, står der i beretningen fra Rigsrevisionen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at lade sig interviewe om beretningen, inden den er blevet behandlet af Statsrevisorerne.

I et skriftligt svar oplyser Morten Bødskov, at der alene i år er blevet tilført 1,7 milliarder kroner til området.

- Det står også klart for mig og regeringen, at genopretningen af tilliden til skattevæsenet kommer til at tage flere år, skriver han til tv2.dk.

/ritzau/