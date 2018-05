Ministerium havde backup af slettede mails i Tibet-sagen

Ministerium havde ifølge DR backup af mails fra ministre og embedsmænd, der tjente under kinesiske statsbesøg.

Sagen om, hvad Tibetkommissionen havde adgang til, tager nu en ny drejning.

Det viser sig, at Udenrigsministeriet havde backup af slettede e-mails, der kunne være relevante for Tibetkommissionens undersøgelse og konklusioner.

Men kommissionen fik aldrig adgang til dem, oplyser DR-programmet P1 Orientering onsdag.

Da Tibetkommissionen i 2016 bad Udenrigsministeriet om at få udleveret "mailkorrespondance fra og til relevante medarbejdere", lå ministeriet således inde med flere former for backup.

Det var af slettede e-mails fra eksempelvis fratrådte ministre og embedsmænd.

Men det fik Tibetkommissionen aldrig at vide, da den skulle undersøge, om medarbejdere i Udenrigsministeriet kunne drages til ansvar for ulovlige ordrer.

De gik på at stoppe fredelige demonstranter under kinesiske statsbesøg i København i 2012 og 2013.

/ritzau/