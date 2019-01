Ministerium ignorerede frist for høringssvar

Udlændinge- og integrationsministeriet fremsatte lovforslag uden at vente på høringssvar.

En række medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp har i dagevis knoklet for at få et 18 sider langt høringssvar gjort færdigt inden deadline fredag klokken 12.

Det lykkedes - og alligevel kom svaret for sent. For lovforslaget er allerede fremsat.

Det skete i tirsdags, tre dage før høringsfristens udløb, og det undrer Christian Friis Bach, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.

- Vi har i forvejen haft urimeligt korte frist, og vi finder det kritisabelt, at vi får så ringe betingelser til at afgive bemærkninger til et så vigtigt lovforslag.

- Jeg ser ikke nogen grund til, at det her skal hastes igennem, siger han.

Lovforslaget, der hedder L 140, er en udmøntning af det såkaldte paradigmeskift, der blev vedtaget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Det er meningen, at ændringerne skal nå at træde i kraft 1. marts, og det er ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet hovedårsagen til, at forslaget er fremsat, inden høringsfristen er udløbet.

- Med finansloven for 2019 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti en række stramninger af udlændingepolitikken.

- Det er vigtigt for både regeringen og for Dansk Folkeparti, at de initiativer bliver vedtaget snarest muligt, lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet, som ikke har noget svar på, hvorfor ikrafttræden ikke kunne ske eksempelvis 1. april.

Folketingets Udvalg for Forretningsorden anbefaler en høringsfrist på mindst fire uger.

L 140 blev sendt i høring 21. december, og selv om deadline er sat fire uger efter denne dato, så har der på grund af juleferien reelt kun været to uger til at granske lovforslaget i.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), kritiserede i august regeringen for at lægge høringsfrister hen over sommerferien, hvor mange høringsparter er ferieramt.

- Jeg er generelt for, at høringsfrister bliver overholdt. Men jeg kan ikke gøre andet end igen at udtale min kritik.

- Det er ikke noget, jeg kan bestemme, men jeg kan henstille til statsministeren og regeringen om at respektere høringsfristerne, siger hun.

- Og så håber jeg, at høringssvarene bliver taget med i forbindelse med udvalgsarbejdet, siger hun.

Det sidste er også tanken. Udlændinge- og Integrationsministeriet laver et høringsnotat baseret på de indkomne svar og sender det til Folketinget, inden forslaget skal behandles torsdag.

Det er ikke første gang, at Christian Friis Bach - der en overgang sad i Folketinget for Radikale og også har været udviklingsminister - oplever, at høringsfristerne er for korte.

Han appellerer til, at ministerierne og de ansvarlige politikere tager høringer alvorligt og benytter sig af den viden, som interesseorganisationerne sidder med.

- Jeg ved fra min egen tid som politiker og minister, hvor meget jeg brugte og havde gavn af høringssvarene.

- Vores medarbejdere har både juridisk ekspertise, men også erfaring med det praktiske arbejde, og derfor mener vi også, at vi kan bidrage med fornuftig viden.

- Og vi opdager tit også småfejl eller noget, man har overset, siger han.

