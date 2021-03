Ministerium nægter at udlevere minknotat til Folketinget

Notat, der viser, at minkvariant var ufarlig, skal bruges til folketingsspørgsmål, siger Sundhedsministeriet.

Sundhedsministeriet vil fortsat ikke udlevere et notat, som kan dokumentere, at minkvarianten cluster 5 ikke er farlig for mennesker.

Det skriver Berlingske, som har forsøgt at indhente det omtalte dokument.

Det samme har De Radikale. Ifølge sundhedsordfører Stinus Lindgreen har partiet forsøgt at få adgang til notatet tre gange de seneste to uger. Men uden held.

Ifølge Berlingske sendte Statens Serum Institut (SSI) notatet til Sundhedsministeriet 2. november 2020. Det var to dage før, danske minkavlere blev bedt om at slå alle mink ihjel.

- Jeg synes, at det er temmelig problematisk, at vi ikke kan få de oplysninger, når de nu har ligget i ministeriet allerede inden pressemødet, siger Stinus Lindgreen til avisen.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, kalder det utilfredsstillende, at Folketinget ikke har fået oplysningerne om minkmutationerne.

Mere præcist indeholder notatet en beskrivelse af minkvirussens såkaldte helgenomsekvenser. Det er virussens komplette arvemateriale.

To professorer mener, at debatten om minkaflivningen havde været mere nuanceret, hvis notatet var blevet lagt frem i november.

Fagfolk ville nemlig hurtigt have set, at der ikke var noget alvorligt problem forbundet med mutationen, siger de til Berlingske.

Sundhedsministeriet har afvist Berlingskes anmodning om at se notatet. Ministeriet henviser til, at det skal bruges i forbindelse med et ubesvaret folketingsspørgsmål.

I en redegørelse om minkforløbet fra 18. november 2020 omtaler Sundhedsministeriet selv dokumentet fra SSI.

Ministeriet skriver dog til Berlingske, at det er en "beklagelig fejl", at oplysningerne i redegørelsen bliver betegnet som et notat, når oplysningerne skal bruges til at besvare et folketingsspørgsmål.

Det skulle slet ikke have været en del af redegørelsen.

- Materialet er derfor ikke vedlagt. Det er en fejl, at ovenstående tekst, som du henviser til, ikke er slettet fra selve redegørelsen, skriver Sundhedsministeriet til avisen.

SSI vil ikke kommentere sagen over for Berlingske, der har sagt aktindsigt i notatet. Der er ikke truffet afgørelse om det endnu. Det skyldes ifølge SSI, at det omfatter "juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter".

