Ministerium: Nyt forslag giver ikke markant flere udviste

Nyt forslag vil i praksis ikke føre til, at markant flere dømte udlændinge udvises, vurderer ministerium.

Danmark skal kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end tilfældet er i dag, mener udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), som i weekenden fremlagde et forslag til netop at stramme udvisningsreglerne.

Men han eget ministerium oplyser i et skriftligt svar til Information, at forslaget ikke vil få en stor effekt.

- Det er umiddelbart vurderingen, at forslaget ikke vil føre til markant flere udvisninger i praksis, lyder det fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Forslaget fra ministeren går ud på, at en udlænding som udgangspunkt altid skal udvises, hvis vedkommende bliver idømt en ubetinget fængselsstraf.

Kaare Dybvad Bek sagde i samme ombæring, at der har været "rigtig mange sager", hvor udlændinge har undgået udvisning trods en ubetinget fængselsstraf, fordi de har været i Danmark i lang tid.

Konkret ville regeringen afskaffe den såkaldte trappestige-model. Den betyder, at der som udgangspunkt skal grovere kriminalitet til for at blive udvist, hvis en udlænding har været i Danmark længere end henholdsvis fem og ni år.

I det nye forslag er det kun, hvis udvisning med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at det skal undlades.

- Hvis man har begået meget voldsom kriminalitet og er voldsforbryder eller voldtægtsforbryder, skal man ikke have lov til at blive i Danmark, hvis man ikke har permanent opholdstilladelse eller er statsborger, sagde ministeren til Ritzau.

Men ministeren udlægger ifølge Information de eksisterende regler forkert.

Allerede i de nuværende regler er der mulighed for at udvise dømte voldsmænd og voldtægtsforbrydere. Uanset straffens længde og hvor længe de har boet i landet.

En lang række forbrydelser er nemlig undtaget trappestige-modellen. Heriblandt dem, Kaare Dybvad Bek brugte som eksempler på behovet for nye regler.

Voldtægt og grov vold blev det i 1998. Simpel vold har været det siden 2009.

Han svarer ifølge Information ikke på, hvorfor han fremhæver vold og voldtægt i forbindelse med de nye regler.

- Hver kriminel udlænding, der udvises, er godt. Uanset hvor mange der er tale om. Pointen er, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få kriminelle udlændinge udvist. Det gør vi med disse nye udvisningsregler, skriver ministeren til Information.

/ritzau/