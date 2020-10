Ministerium om akuttelte til Lesbos: Vi leverede det ønskede

40 mindre telte, som Danmark har sendt til Grækenland, var tiltænkt som hjælp i en akut tid efter storbrand.

Da Grækenland bad EU's lande om at sende hjælp, efter at en flygtningelejr, der husede flere tusinde migranter, brændte ned til grunden, bød Danmark sig til.

Knap 3000 tæpper, 10 større telte og 40 mindre telte blev sendt som hjælp til den græske ø Lesbos, hvor den nedbrændte lejr Moria er.

En dansk ngo, der arbejder på øen, har siden kritiseret Forsvarsministeriet for at sende ubrugelige telte til de nødstedte migranter.

Men Danmark leverede det, der blev efterspurgt, oplyser Forsvarsministeriet til Ritzau.

Det er ngo'en Team Humanity, der har omtalt de 40 telte som "campingtelte" og sagt, at de "er i bedste fald ubrugelige".

Reaktionen kom, efter at forsvarsminister Trine Bramsen (S) tidligere på måneden oplyste, at de mindre telte ikke kan "anvendes på længere sigt, herunder i en koldere og vådere efterårsperiode".

Det gjorde ministeren i et svar til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg 9. oktober.

Her fremgår det, at de 2900 uldtæpper er af høj kvalitet, og at de ti store telte er oppustelige og med mulighed for at installere varme eller køling.

De 40 lette telte, der måler cirka 3,5 meter x 7 meter er en type, som Beredskabsstyrelsen selv bruger, når personale fra styrelsen er udsendt til internationale indsatser.

- Kvaliteten er god, men teltene er ikke egnede til aktiv opvarmning eller nedkøling, skriver ministeren i svaret.

Det er Beredskabsstyrelsen, der har sammensat pakken med nødhjælp til den græske ø. Og pakkens indhold er blevet koordineret via EU og i tæt samarbejde med de græske myndigheder, fremgår det.

Pakken var tiltænkt som hjælp til den akutte situation, som øen stod i, efter at flygtningelejren var brændt ned.

Forsvarsministeriet oplyser, at hvis de græske myndigheder på ny henvender sig og beder om hjælp, vil ministeriet se på anmodningen.

