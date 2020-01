Ministerium overhørte kritik af lange dyretransporter

Selv om antallet af transporterede grise boomede gennem 1980'erne, fulgte dyrekontrollen slet ikke med.

Kontrollen med det hastigt stigende antal grise, der transporteres til udlandet på lange dyretransporter, har været utilfredsstillende og ikke effektiv nok.

Det fastslår Statsrevisorerne på baggrund af en ny beretning fra Rigsrevisionen. Den kulegraver kontrollen i årene 2008 til 2018. I den årrække blev antallet af lange transporter med grise tredoblet fra 3,2 til 9,6 millioner grise.

I det undersøgte tiår streg eksporten af grise samlet set til cirka 15 millioner.

Konsekvensen af den mangelfulde kontrol har betydet en unødig stor risiko for, at grisene kommer til skade eller er påført lidelser under transporten, hedder det i Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen.

Ineffektiv kontrol fra Miljø- og Fødevareministeriet betyder, at transportører, som gentagne gange har overtrådt reglerne, ikke sanktioneres effektivt, lyder kritikken fra Statsrevisorerne.

De hæfter sig især ved, at stikprøvekontrollerne slet ikke fulgte med, da antallet af transporterede grise eksploderede. Det skete på trods af, at ministeriets interne revisionsenhed i 2011 og Fødevarestyrelsen igen i 2016 påpegede problemet.

/ritzau/