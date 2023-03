Ministerium undersøger muligt forbud mod Satudarah

Det undersøges, hvorvidt det er muligt at forbyde rockergrupperingen Satudarah i Danmark.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til DR.

- De udgør en alvorlig fare og alvorlig trussel for samfundet og for danskerne. Derfor vil vi bruge alle tænkelige midler, vi kan, inden for grundlovens rammer, siger han.

- Vi kigger blandt andet lige nu på, om der er juridisk grundlag for at lave forbudssager mod andre rocker- eller bandegrupperinger.

Satudarah er allerede forbudt i Holland og Tyskland. Også Norge har onsdag i denne uge taget hul på en sag, der potentielt kan ende med et forbud mod Satudarah.

Herhjemme fik Satudarah i Esbjerg tirsdag forbud mod at bruge gruppens klubhus i tre måneder.

Her brugte kommunen en lov fra 2017, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at forbyde en bestemt gruppe at bruge en ejendom som samlingssted.

Både Peter Kofoed, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, og Mai Mercado, der er retsordfører for De Konservative, giver udtryk for, at de støtter et generelt forbud.

Ifølge DR er også Venstre og Moderaterne åbne over for at forbyde grupperingen.

I Danmark besluttede Højesteret i 2021 at forbyde Loyal To Familia (LFT). Det skete blandt andet med henvisning til en lang række volds- og drabssager begået af gruppens medlemmer.

I Norge skal statsadvokat Ingelin Hauge stå for at føre sagen, der kan ende med et norsk forbud mod Satudarah.

Det er den første af sin slags i Norge og bygger på en lov fra 2021, der åbner for at forbyde kriminelle bander.

- Vi mener, at Satudarah er en kriminel bande, som med hensyn til struktur, frygtkapital og voldshistorik kan blive ramt af de nye bestemmelser i retsplejeloven, sagde Ingelin Hauge i januar til NRK.

Satudarah er stiftet i Holland, men rockergruppen har i dag afdelinger flere steder i verden. Heriblandt Danmark, Sverige og Norge.

