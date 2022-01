Ministerium: Usikkerhed om Malis melding om danske soldater

Det er stadig uklart, hvad det egentlig får af betydning for danske soldater i Mali, at den maliske regering har bedt Danmark om at hjemtage dem.

For ifølge det danske udenrigsministerium er der mandag aften omkring klokken 23.30 "betydelig usikkerhed" om meldingen.

- Vi er fra dansk side i kontakt med det maliske overgangsstyre. Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed om overgangsstyrets udmelding, skriver Udenrigsministeriet i en kommentar.

De danske soldater er i øjeblikket i Mali for at bidrage til en mission, der er ledet af Frankrig.

Danmark sendte i sidste uge et hold af jægersoldater og et kirurghold ned til missionen ved navn Takuba Task Force.

Mandag aften meddeler Malis regering i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Danmark straks skal trække danske soldater hjem.

Ifølge Malis regering har Danmark ikke konsulteret tilstrækkeligt med regeringen omkring udsendelsen af danske soldater. Danmark har angiveligt heller ikke overholdt de nødvendige protokoller.

Efter udmeldingen skriver Udenrigsministeriet i sin kommentar, at der arbejdes på højtryk for at skabe større klarhed over situationen.

- Det danske bidrag er en del af den fransk-ledede indsats i Mali, og vi koordinerer derfor også løbende og tæt med vores partnere, ikke mindst Frankrig. Vi arbejder på højtryk for at skabe større klarhed over situation, skriver ministeriet.

Takuba Task Force-missionen, som de omkring 90 danske soldater indgår i, omfatter omkring 900 soldater.

Missionen blev lanceret i marts 2020 og omfatter soldater fra en lang række europæiske lande, heriblandt Sverige og Norge.

Missionen er en del af Operation Berkhane, som Frankrig står i spidsen for.

Den har til formål at bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen og hjælpe lokale styrkers evne til at bekæmpe ekstremistiske grupper.

På trods af indsatsen er Mali dog stadig plaget af angreb fra sådanne grupper.

Samtidig er styret kommet på kant med EU, fordi det har udskudt et valg, der ellers skulle afholdes i næste måned, i op til fem år.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er der blandt EU-landenes udenrigsministre enighed om at tage sanktioner i brug, hvis ikke styret i Mali skifter kurs. Det sagde han efter et møde i Bruxelles mandag.

/ritzau/