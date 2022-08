Ministerium venter kun inflation på 3,3 procent i 2023

Finansministeriet skønner i Økonomisk Redegørelse, at inflationen vil falde til 3,3 procent næste år.

Næste år kan det være slut med de usædvanligt høje prisstigninger, som har ramt de danske forbrugere i løbet ad 2022.

Rusland kan dog forstyrre billedet, hvis der bliver lukket helt for gashanerne til Europa.

Det vurderer Finansministeriet i den nye Økonomisk Redegørelse, der er offentliggjort onsdag.

Her skønnes inflationen som udgangspunkt næste år at ende på 3,3 procent, hvilket er markant lavere end det nuværende niveau på 8,7 procent.

Prognosen bygger blandt andet på en forventning om, at olie- og gaspriserne næste år holder sig på det højeste niveau, der er registreret i år.

Det understreges dog i redegørelsen, at der er betydelig usikkerhed knyttet til inflationsprognosen.

- Der er tale om meget usikre vurderinger, og udfaldsrummet er bredt, hedder det i redegørelsen.

Derfor har økonomerne i ministeriet også lavet et såkaldt risikoscenarie, hvor man antager, at Rusland lukker helt for gassen til Rusland.

Sker det, vil inflationen lande på 4,3 procent. Samtidig forventes beskæftigelsen at falde med 28.400 personer mod 7900 i det oprindelige skøn. Og endelig vil den danske økonomi blive 0,4 procent mindre i modsætning til den forventede vækst på 0,8 procent.

I risikoscenariet er der indregnet en såkaldt usikkerhedseffekt, som antager, at forbrugere og virksomheder vil være mere tilbageholdende med forbrug og investeringer på grund af uvisheden om den økonomiske situation.

/ritzau/