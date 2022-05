Ministerium vil sælge bolig i New York på 353 kvadratmeter

Chefbolig i New York på 353 kvadratmeter, der koster 4,5 millioner årligt, skal sælges for at effektivisere.

Der skal effektiviseres i Udenrigsministeriet.

Derfor ønsker ministeriet nu at skille sig af med et "mindre antal" chefboliger heriblandt chefboligen for den danske FN-mission i New York. I stedet skal der findes billigere alternativer.

Det fremgår af et aktstykke fra Udenrigsministeriet til Folketingets Finansudvalg, der er fremsat 19. maj.

Boligen i New York er en lejlighed på 353 kvadratmeter og udgør en årlig udgift for staten på omkring 4,5 millioner. Det svarer til 375.000 kroner om måneden.

Den ligger på 5th Avenue på Manhatten - få meter fra Central Park - og blev købt af staten i 1968.

Men de senere år er lejligheden blevet dyrere i drift, fremgår det af aktstykket. Den trænger samtidig til istandsættelse for, hvad der skønnes til mellem fem og syv millioner kroner.

Som erstatning for boligen forventer ministeriet at kunne finde en anden lejet chefbolig med et huslejeniveau på mellem 2,2 og 3,3 millioner kroner årligt.

Mindsteprisen, som chefboligen skal sælges for, er fortrolig. Det er af hensyn til "statens forhandlingsposition".

Ifølge Finans har boligen dog været sat til salg for mere end 52 millioner kroner og der skulle være underskrevet en købskontrakt.

Til mediet oplyser Udenrigsministeriet, at "en stor del af udgifterne til chefboligen skyldes de høje ”fællesudgifter” i ejendommen, hvor lejligheden er beliggende".

Salgets nettoprovenu vil tilgå den danske statskasse.

Før et salg kan gennemføres, skal Finansudvalget tilslutte sig aktstykket. Ved salg vil et nyt aktstykke skulle fremlægges, hvor de "konkrete bevillingsmæssige konsekvenser" forelægges.

Udenrigsministeriet skal have Finansudvalgets godkendelse, fordi der er tale om en ejendomsafhændelse i udlandet, hvor salgssummen er over en million kroner.

I spidsen for den danske FN-mission i New York er ambassadør Martin Bille Hermann, der også har titlen Danmarks Faste Repræsentant ved FN.

Af Udenrigsministeriets hjemmeside fremgår det, at FN-missionen har 32 ansatte.

Ud over boligen i New York er det også chefboliger i Lissabon og Rom, der skal forsøges sælges frem mod 2024, skriver Finans.

Desuden skal der sælges statsejendomme i Tanzania og Argentina samt chefboligen i Tanzania, da ambassaderne i landene lukker.

