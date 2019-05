Ministeriums overvågning af drikkevand skal granskes

Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af drikkevand skal under lup. Rigsrevisionen starter undersøgelse.

Rigsrevisionen har sat sig for at undersøge, om den overvågningen af grundvandet, som Miljø- og Fødevareministeriet har foretaget, er god nok.

Det fremgår af en aktindsigt, som DR har fået.

Overvågningen er sat under lup i kølvandet på de seneste års sager, hvor hidtil ukendte pesticidrester er fundet i drikkevand rundt om i Danmark.

Siden 2017 er fire ellers ukendte pesticidrester er fundet i det danske drikkevand.

I sidste uge kom det frem, at der ifølge DR blev fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i grundvandet i alle dele af landet og i drikkevandet i Ledøje i Egedal Kommune.

Efterfølgende gik Styrelsen for Patientsikkerhed ud og sagde, at stoffet potentielt kan være sundhedsskadeligt. Det har medført, at borgerne ved Ledøje Vandværk i snart en uge har hentet vand fra en tank på byens torv.

Rigsrevisionen udtaler sig ikke i igangværende sager, og miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) har heller ikke ønsket at stille op til interview.

I et skriftligt svar til DR skriver Miljø- og Fødevareministeriet følgende:

- Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at vi selvfølgelig samarbejder med Rigsrevisionen i denne sag og udleverer det materiale, de beder om.

- Undersøgelsen forventes først færdig til november, og der foreligger derfor endnu ikke en beretning udarbejdet af Rigsrevisionen, som ministeren kan forholde sig til.

Ministeriet hilser undersøgelsen velkommen og påpeger derefter, at beskyttelsen af drikkevandet er en kerneprioritet.

Rigsrevisionen skal dels undersøge selve overvågningen, men også hvorvidt ministeriet har sikret en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer til pesticider.

Desuden skal det også granskes, om ministeriet har fulgt op på advarsler om pesticider i grundvand og drikkevand.

