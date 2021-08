Joy Mogensen (S) tog afsked med Kirkeministeriet ved at læse en del af sindsrobønnen højt for sin efterfølger. Ane Halsboe-Jørgensen (S) erklærede til gengæld folkekirken klar til mere grøn omstilling

Ministeroverdragelse med bøn til Gud for rullende kameraer

Det var et kransekagespisende og champagnedrikkende embedsværk, der tidligere i dag stuvede sig sammen i Kirkeministeriets lokaler ved Holmens Kanal for at sige farvel til én kirkeminister og goddag til en ny.