Ministerrokade er den driftsikre løsning

Mandag var der skiftedag på Christiansborg. Nu tidligere uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) blev udnævnt som ny kultur- og kirkeminister.

Jesper Petersen (S), der er politisk ordfører i Socialdemokratiet, overtager hendes tidligere post.

Ministerrokaden blev sat i gang, efter at Joy Mogensen (S) søndag meddelte, at hun trak sig fra posten i Kirkeministeriet og Kulturministeriet.

Hun begrundede det i et Facebook-opslag med, at hun var løbet tør for overskud efter en turbulent periode.

- Jeg glæder mig usigeligt til det store ansvar, det er at bidrage til det store fællesskab, som kulturen er, sagde Ane Halsboe-Jørgensen, da hun blev præsenteret som ny minister.

De nye ministre blev præsenteret for Kronprins Frederik mandag lige før middagstid ved Amalienborg. Han repræsenterede dronningen. Hun deltager normalvis, når nye ministre udnævnes, men hun er på ferie i Frankrig.

Jesper Petersen bliver den ottende minister i Uddannelses- og Forskningsministeriet på ti år. Han takkede statsministeren for tilliden, da de nye ministre mødte op ved Amalienborg.

- Det er afgørende for os, at vi har veluddannede mennesker til at varetage job i det private erhvervsliv, men også til at udfylde de vigtige funktioner for os alle sammen i velfærdssamfundet, sagde han.

Politisk kommentator Søs Marie Serup mener, at det er en ministerrokade, som giver mening. Hun vurderer, at den skaber ro i Kulturministeriet.

- Jeg tror, hun (Mette Frederiksen, red.) har flyttet Ane Halsboe-Jørgensen over i Kulturministeriet og Kirkeministeriet, fordi hun simpelthen er en driftsikker minister.

Hun henviser til, at der er nogle hårde forhandlinger på vej i ministeriet blandt andet om et medieforlig, som er blevet udskudt flere gange.

Driftsikker er også det ord, som Søs Marie Serup bruger om Jesper Petersen.

- Man skal ikke undervurdere, at når man har været politisk ordfører, er man ret godt inde i alle sager, sagde hun.

Joy Mogensen blev hentet ind som kulturminister efter folketingsvalget i 2019, imens hun var borgmester i Roskilde.

Hun har i sin tid som minister fået kritik både fra kulturordførere og kultur- og kirkelivet.

Direktør i brancheforeningen Danske Museer, Nils. M. Jensen, mener, at det er for tidligt at vurdere den nye kulturminister. Men han peger på nogle ønsker, som foreningen har til den nye minister.

- Det, der nok er vigtigt, er, at en ny kulturminister kan sætte nogle klare kulturpolitiske pejlemærker og tale kulturpolitikken stærkere op i regeringen. Det føler vi nok, at vi har manglet i den sidste periode, siger han.

Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen for Menighedsråd, ser frem til et konstruktivt samarbejde med Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det er den form for samarbejde, vi har haft med alle kirkeministre igennem tiden, og det regner vi også med, at vi kan videreføre med Ane Halsboe-Jørgensen, siger han.

De nye ministre overtog ikke deres ministerier mandag. Overdragelsen vil ske på et senere tidspunkt på grund af situationen i Afghanistan.

/ritzau/