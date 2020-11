Ministers opfordring til minkavlere

Fredag sendte Fødevarestyrelsen en meddelelse ud til alle minkavlere med en besked om at aflive deres mink. Men det skulle have været formuleret som en opfordring, lyder det fra fødevareministeren onsdag.

- Der er til mig oplyst, at Fødevarestyrelsen har tænkt det som en opfordring, sagde Mogens Jensen på samrådet.

Styrelsen skriver dog direkte i meddelelsen, at "regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives". Over 30 gange er ordet "skal" brugt.

Tirsdag udsendte Fødevarestyrelsen en rettelse til minkavlerne. Heri beklager styrelsen, at det ikke fremgik, at der kun var tale om en opfordring - som ministeren hævder, det var - i det første brev.

Fødevareministeren sagde onsdag, at han ikke var vidende om brevet fredag, og at han hverken har set eller godkendt det.

Han godkendte dog den korrigerende meddelelse til minkavlerne mandag, som først blev sendt ud tirsdag på grund af "tekniske problemer".

