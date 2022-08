Ministers pristjek får hård medfart af erhvervsorganisationer

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil øge overvågningen af prisstigninger på blandt andet dagligvarer. Men det er ifølge flere erhvervsorganisationer en mistænkeliggørelse af virksomhederne.

SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, mener, at ministeren er kommet i valgkampsstemning, og hos Dansk Industri lyder meldingen, at der i forvejen er fine værktøjer til at overvåge virksomhederne.

Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark, siger, at Kollerup ikke har "skyggen af bevis for", at erhvervslivet udnytter situationen.

- Der er intet i tallene, der understøtter hans holdning.

- Tværtimod viser tallene, at producentpriserne er steget mere end forbrugerpriserne, hedder det i en skriftlig kommentar.

Kritikken kommer, efter at Kollerup har varslet en intensiveret prisovervågning af dagligvarer og energi. Det skal sikre, at ingen virksomheder sætter priserne kunstigt højt op for profit.

Initiativet blev fremlagt torsdag.

Hos Dansk Industri mener politisk direktør Emil Fannikke Kiær også, at der ligger et element af mistænkeliggørelse.

- Jeg synes, der ligger en tone af, at erhvervslivet over en bred kam bliver mistænkeliggjort for at udnytte situationen.

- Jeg skal ikke afvise, at der er enkelte brodne kar, der udnytter situationen, men at det skulle ske over en bred kam, har jeg meget svært ved at se.

- Vi har jo faktisk en ret god og hård lovgivning for prissætning, og der skal være saglige grunde til prisstigninger. Vi har myndigheder, der kontrollerer det allerede, så der ligger faktisk nogle greb i værktøjskassen, man allerede bruger, siger Emil Fannikke Kiær.

Erhvervsministeren har afvist, at han er mistænksom over for erhvervslivet. Han siger, at det er en metode, der også er brugt i andre lande. Han finder det naturligt med en nærmere undersøgelse i den aktuelle situation med høj inflation.

/ritzau/