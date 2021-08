Ministre advaret om Rwanda måneder før besøg

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) blev advaret om forholdene i det afrikanske land Rwanda, længe inden de besøgte landet i slutningen af april.

Det viser et internt dokument, som Jyllands-Posten har fået indsigt i.

De to ministre er tidligere blevet kritiseret for deres rejse.

Det skete i forbindelse med planerne om at lave et modtagecenter uden for EU til behandling af asylsager.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det interne dokument er skrevet af regeringens embedsmænd. Det blev sendt til ministrene over mail den 18. februar.

I dokumentet står der blandt andet, at internationale menneskerettighedsorganisationer fortæller om "krænkelser af politiske og civile menneskerettigheder" i Rwanda.

- Regeringen anklages bl.a. for at forhindre oppositionspartiers virke samt for at udøve vilkårlige og ulovlige drab og forsvindinger på politiske modstandere, står der i dokumentet.

Dialogen mellem Rwanda og den danske regering fortsatte dog ufortrødent.

Få dage senere - den 24. februar - blev et videomøde med den rwandiske regering gennemført.

I slutningen af april landede de to danske ministre og en række danske embedsmænd i Rwanda.

Eksperter siger til Jyllands-Posten, at det interne dokument - og dets beskrivelse af forholdene i Rwanda - gør det svært at placere et dansk modtagecenter i Rwanda.

/ritzau/