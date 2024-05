Ministre og embedsmænd skal gemme sms'er i 25 år

Fremover skal ministre, departementschefer og særlige rådgivere gemme sms'er og beskeder fra andre chattjenester i 25 år.

Det fremgår ifølge Politiken af et nyt sæt retningslinjer fra Justitsministeriet.

- For ministre, særlige rådgivere og departementschefer gælder sådanne helt særlige forhold omkring deres stilling og funktion, at deres sms-beskeder med videre bør opbevares i længere tid end ti år, skriver ministeriet ifølge mediet.

De nye retningslinjer skyldes den praksis, der blev lagt af Minkkommissionen tilbage i 2022, oplyser ministeriet til Politiken - og er altså ikke en indrømmelse af, at der skete fejl under minksagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommissionen blev nedsat efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i november 2020 meldte en beslutning om at aflive mink ud. Efterfølgende viste det sig, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at kræve alle aflivet.

Under kommissionens arbejde kom det frem, at blandt andre Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Berthelsen havde sat deres telefoner til automatisk at slette deres sms'er efter 30 dage.

Derfor var flere sms-korrespondancer fra dagene omkring beslutningen om aflivning mistet. Minkkommissionen ville ellers gerne have haft lejlighed til at læse dem.

Politiet forsøgte at genskabe sms'erne - dog uden held.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en mail til Politiken skriver justitsministeriet, at de nye retningslinjer ikke er et udtryk for, at den tidligere tilgang til opbevaring af sms'er og lignende har været "ukorrekt eller i modstrid med nogen regler".

Det fremgår af de nye retningslinjer, at Justitsministeriet anbefaler, at ministerierne sørger for, at der tages "en lokal kopi af alle arbejdsrelaterede sms-beskeder med videre" en gang om måneden, skriver Politiken.

Dog oplyser ministeriet også ifølge mediet, at der ikke findes en statslig løsning, der understøtter, at sms'er automatisk lagres lige som med e-mails.

/ritzau/