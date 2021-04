Ministre og topembedsmænd ramt af Facebook-datalæk

Partiformænd, ministre og topembedsmænd er blandt 640.000 danskere, hvis Facebook-data er blevet lækket.

Ifølge netmediet Version2 er både danske ministre, topembedsmænd, partiledere, efterretningsfolk, erhvervsledere og it-chefer blandt de over 640.000 danske Facebook-brugere, hvis data er blevet lækket.

Det skriver netmediet torsdag.

En lækage af oplysninger fra 533 millioner Facebook-brugere blev kendt i starten af april.

Det omfatter ifølge Version2 blandt andet telefonnumre, navne, Facebook-id, lokationer og i nogle tilfælde mail-adresser.

It-sikkerhedsekspert Peter Kruse anslog i starten af april, at det omfattede over 600.000 brugere fra Danmark.

Han vurderede, at det ikke i sig selv er alvorligt for brugerne, at eksempelvis telefonnumre og adresser er blevet lækket.

Man skal dog være opmærksom på, at man i den kommende tid kan blive udsat for svindelnumre eksempelvis over sms, lød hans advarsel.

Oplysningerne er blevet lagt ud på et forum for hackere.

Version2 har siden undersøgt hvilke danskere, der er ramt. Samtidig har netmediet lavet en database, man selv kan søge i for at se, om ens navn er nævnt i lækket.

I databasen kan man finde både Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund.

Der er også et resultat for skatteminister Morten Bødskov (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).

Samtidig kan man ifølge Version2 finde topembedsmænd, ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste, direktører og it-chefer for danske virksomheder i lækket.

Datatilsynet kalder datalækket for "alvorligt" og følger sagen tæt.

- Samarbejdet i EU er skruet sådan sammen, at det er vores irske kollegaer, som har ansvaret for den europæiske kontakt til Facebook. Og de er i fuld gang med at undersøge, hvad der er foregået, skriver kontorchef for Datatilsynets digitale enhed, Anders Aagaard, til Version2.

/ritzau/