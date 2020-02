Ministre tolererer ikke kinesisk pres på ytringsfrihed

På et samråd slår to ministre fast, at der ikke kan rokkes ved den danske ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

På et samråd slår udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fast, at regeringen tager klart afstand fra udenlandske ønsker om at begrænse ytringsfriheden eller forsamlingsfriheden i Danmark.

Senest har Kina krævet en undskyldning for, at Jyllands-Posten har bragt en tegning, hvor stjernerne var erstattet med symboler for coronavirus.

Kina har også forsøgt at blande sig i, at kunstner Jens Galschiøt har opstillet en otte meter høj skulptur på Christiansborg Slotsplads.

- Regeringen har aktuelt i forbindelse med tegningen af det kinesiske flag i Jyllands-Posten og placeringen af en skulptur på Christiansborgs slotsplads ageret klart og konsekvent ud fra dette princip, siger Jeppe Kofod.

Tilbage i december indkaldte Venstres Jane Heitmann kulturminister Joy Mogensen (S) og udenrigsministeren til et åbent samråd.

Det var, efter at kulturhuset Odeon i Odense havde aflyst den kinesiske teatergruppe Shen Yuns forestillinger.

I den sag har der ikke været kinesisk indblanding. Men i lyset af de nye sager, vil Jane Heitmann have ministrene til at redegøre for regeringens holdning til kinesisk påvirkning af dansk kulturpolitik og begivenheder.

Joy Mogensen fortæller, at kulturministeriet kender til enkelte tilfælde, hvor repræsentanter fra Kina tidligere har opfordret til, at konkrete værker eller kunstnere ikke blev brugt.

Det skete i 2013, da kinesiske repræsentanter kritiserede filmfestivalen CPH Dox' program og opfordrede til, at kunstneren Ai Weiwei ikke skulle modtage priser.

Det skete også i 2016. Da frarådede kinesiske repræsentanter at lade Shen Yun spille på Det Kongelige Teater.

Det førte ikke til ændring i planerne.

De to sager giver ikke udenrigsminister Jeppe Kofod indtryk af, at Kina "systematisk" forsøger at påvirke danske kulturbegivenheder.

- Regeringen er bevidst om sit ansvar for at stå fast og sikre os mod dette, siger han på samrådet.

/ritzau/