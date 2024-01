Ministre valfarter til Statsråd og hylder dronning Margrethe

Regeringens ministre deltager i dagens Statsråd, hvor dronning Margrethe skriver under på sin abdikation, og flere af dem har lagt opslag og billeder på sociale medier i dagens anledning.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) skriver på Facebook, at han er "fyldt med taknemmelighed over vores fantastiske dronning", mens Jacob Jensen (V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, beretter om, at han i dagens anledning er kørt tidligt hjemmefra for ikke at risikere at komme for sent.

- Vi kører i god tid, for man skal aldrig komme for sent til Statsråd, men slet ikke i dag, skriver han.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) fortæller lidt mere konkret om, hvad der er på programmet i Statsrådet.

Efter dronningen har underskrevet sin erklæring om abdikationen, forlader hun salen.

- Og vi tager fat på de seks punkter om blandt andet tronbestigelsen, det kongelige navnetræk, budskab til Forsvaret og kirkebønnen for kongen og det kongelige hus, skriver han på Facebook.

Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, skriver på Facebook, at han er sikker på, at kronprins Frederik kommer til at klare tjansen på "allerbedste vis", mens Morten Dahlin (V), der blandt andet er kirkeminister, skriver, at dronningen har været en regent i verdensklasse.

- Jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg skal deltage. Det bliver en unik oplevelse, lyder det.

Statsrådet starter klokken 14.00 og ventes ifølge det officielle program at vare et kvarter.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har lagt et billede op af en fyldt plads foran Christiansborg og skriver, at kongehuset er en vigtig konstant i en verden med færre fælles referencer:

- Og jeg glæder mig til at deltage i et meget særligt Statsråd.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) vil deltage. Hun har søndag morgen lagt et opslag på Facebook, hvori hun takker dronningen for tro tjeneste.

- Tak for Deres flid. Deres medmenneskelighed. Deres rigdom af talenter. Og ikke mindst Deres visdom – både når den har været efterspurgt, og når sandheden har været ilde hørt. Hvad De har formået gennem snart 52 år, er en enestående præstation, skriver hun direkte henvendt til dronning Margrethe.

/ritzau/