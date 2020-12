Mink-forbud kan vedtages torsdag - uden aftale om erstatning

Folketinget skal afgøre, om hold af mink skal forbydes, uden at vide hvilken erstatning avlerne står til.

Mens lovforslaget, der forbyder hold af mink til og med 2021, efter planen skal til afstemning i Folketinget torsdag, er det stadig uklart, hvilken erstatning de ramte minkavlere får.

Ordførere på området oplyser, at de har fået at vide, at Danmark venter på svar fra EU-Kommissionen på, hvad de kan vedtage uden at overtræde EU's regler om statsstøtte.

- Der er faktisk ikke nogle forhandlinger, siger Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.

- Det absurde er, at vi i tre uger ikke været indkaldt til et eneste forhandlingsmøde om erstatningsvilkår, a conto-udbetalinger eller andre ting, der har med den økonomiske del af det at gøre.

- Man venter på at få noget afklaret i forhold til, hvad man må for EU.

I den lov, som skal til afstemning torsdag, ligger der en hjemmel til at forbyde minkerhvervet og betale erstatning til de berørte avlere. Men det er ikke aftalt hvilken erstatning.

Der er nemlig flere ting, som et flertal skal blive enige om.

Blandt andet skal det aftales, hvad der skal betales af erstatning for bygninger, maskiner og andet materiel, som nu ikke kan bruges. Derudover skal der aftales en pris for den minkpels, som ikke er blevet solgt.

En ordning for de side-erhverv, der kommer til at savne ordrer fra minkbranchen, skal også diskuteres.

De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, kan fortælle, at regeringen har oplyst, at der er lavet en skitse til en model for alt dette.

- Den har man sendt til EU for at få tjekket af, at den er farbar som udgangspunkt for en forhandling, siger Mona Juul.

Hun ærgrer sig dog over, at regeringen og partierne ikke har taget fat på forhandlingerne.

- Der er jo ikke nogle forhandlinger, siger hun.

- Vi håber og tror, at den model, der foreløbig er fremlagt, lyder nogenlunde fornuftig. Det er bare at få os indkaldt, så vi kan kigge den i gennem. Det er jo altid detaljerne, man kan blive lidt småuenige om.

På et samråd onsdag gav ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), udtryk for, at regeringen tror på en snarlig løsning.

- Vi er af den overbevisning, at der kommer positive signaler fra EU nu. Og derfor mener vi, at det ligger tæt på at lave en aftale, sagde han.

Han medgav i den forbindelse, at det havde "været skønnere at stå ved tredje behandling i morgen (torsdag, red.) og have erstatningen på plads."

