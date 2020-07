Mink slipper for aflivning selv om de er smittet med corona

Ny strategi lader coronasmittede mink overleve og indfører tvungen brug af mundbind hos medarbejdere.

For nylig blev tusindvis af mink på tre farme i Nordjylland aflivet, fordi de var inficeret med coronavirus.

Men sådan bliver det ikke fremover, fremgår det af en ny strategi fra regeringen.

- Det er vores vurdering, at vi med de forebyggende indsatser kan holde smitte med Covid-19 i minkbesætninger på et minimum.

- Med den viden vi har og med de nye tiltag, vurderer regeringen, at det er forsvarligt at lade smittede minkbesætninger leve fremover, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Den nye praksis betyder, at der lægges mere vægt på sygdomsovervågning af dyrene og forebyggelse af smittespredning.

Der indføres således krav om, at medarbejdere på farmene skal bære mundbind, handsker og bruge sprit.

Det skal mindske risikoen for, at eventuel smitte spredes.

Desuden skal der ske en tæt sygdomsovervågning af minkfarmene.

Alle danske minkavlere skal over en periode på tre uger indsende prøver fra deres besætninger.

I første omgang gennemføres to runder af overvågningen.

Fødevarestyrelsen har tidligere gennemført en screening af 125 besætninger - svarende til hver 10. danske minkfarm.

Der blev dengang ikke konstateret smittede besætninger.

- Screeningen giver os en viden om, at Covid-19 ikke er udbredt i de danske minkfarme.

- Vi vil dog fortsat overvåge situationen og udføre test, så at vi har et klart overblik over situationen og hurtigt vil kunne reagere, hvis uheldet er ude, siger Mogens Jensen.

Hvis der konstateres smitte i en besætning, vil minkfarmen blive pålagt en række tiltag, som skal hindre spredning af smitten.

Blandt andet vil Fødevarestyrelsen gå farmen igennem med en tættekam for at minimere risikoen for, at der kan slippe mink ud.

Og minkejeren vil løbende skulle foretage optællinger af dyrene for at tjekke, om alle dyr er i deres bure.

Brancheorganisationen Danske Minkavlere har tidligere meldt ud, at der er indført skærpede hygiejneregler og indført stop for adgang for gæster.

Organisationen har ligeledes opfordret til, at minkavlere og medarbejdere bliver testet for at holde coronavirus ude af gårdene.

Myndighedernes nye strategi for mink træder i kraft i løbet af juli.

/ritzau/