Minkavler efter advarsel til Barbara Bertelsen: Jeg har da fuldstændig mistet respekten

Selvom flere embedsmænd nu får kritik for minksagen, vil forløbet blive ved med at nage os, siger tidligere minkavler Poul Frederiksen

Minkkommissionens beretning fra 1. juli i år rejste markant kritik af processen, der førte til aflivningen af alle mink i Danmark. En af de ti embedsmænd, som kunne drages til ansvar for at have begået tjenesteforseelser i sagen, er Barbara Bertelsen, som er statsminister Mette Frederiksens (S) departementschef. Onsdag i denne uge oplyste Statsministeriet, at Barbara Bertelsen har fået en disciplinær advarsel. Det er den mildeste sanktion, en embedsmand kan tildeles ved en tjenesteforseelse. Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der har indstillet sanktionerne til tre forskellige ministre, som så har ført dem ud i livet.

Poul Frederiksen, du er en af de minkfarmere, som fik aflivet sin besætning i efteråret 2020. Hvad synes du om den disciplinære advarsel til Barbara Bertelsen?