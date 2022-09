Minkavler fra Nordjylland har indkøbt 600 mink

Minkavler Martin Korsbæk fra Nordjylland hilser det kærkomment, at det fra nytår igen bliver tilladt at avle mink i Danmark.

Regeringen offentliggjorde fredag, at den igen vil tillade minkavl, når det midlertidige forbud udløber i slutningen af 2022. Beslutningen er truffet på baggrund af vejledning fra Statens Serum Institut.

- Jeg tager glædeligt imod det. Nu har vi ventet i to år på at få det her svar, at vi kan komme i gang igen, som vi blev lovet, da vi aflivede vores dyr. Så det er jo glædeligt, siger han.

Fredag mødte flere minkavlere, herunder Martin Korsbæk samt formanden for Danske Mink, Louise Simonsen, op i forbindelse med et møde i Fødevareministeriet.

Kort inden mødet kom afgørelsen om, at minkavl igen bliver tilladt i Danmark.

Martin Korsbæk har allerede indkøbt 600 mink hos finske minkavlere til at starte sin virksomhed op igen 1. januar.

Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har 1227 minkavlere søgt om nedlukningserstatning. 14 minkavlere valgte at søge om en dvaleordning i stedet.

Og Martin Korsbæk er altså én af dem.

- Jeg brænder for det her. Jeg synes, det er min rette hylde, så muligheden skal udnyttes, når vi har mulighed for det, siger han.

Minkavlerne skal dog leve op til en række smitteforebyggende tiltag, hvis de vil avle mink, herunder testning af mink, anvendelse af værnemidler og hygiejnekursus.

Regeringen besluttede i november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Der viste sig ikke at være lovhjemmel til at aflive alle mink, og derfor nedsatte Folketinget Minkkommissionen, som i juni i år afleverede en beretning med hård kritik af regeringen og ti embedsmænd. Af disse er to blevet hjemsendt, og flere har fået advarsler. Daværende fødevareminister Mogens Jensen måtte forlade sin post som følge af sagen.

Erstatningerne til minkavlerne kan komme til at løbe op i knap 19 milliarder kroner.

/ritzau/