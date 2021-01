Minkavler tvivler på comeback i 2022: Det ser svært ud

Vestjysk minkavler havde plan om at starte igen, når minkforbud udløber. Men han savner politiske garantier.

Det var planen, at en gruppe på 52 minkavlere igen ville fylde burene med mink i 2022.

Men det ser svært ud, lyder det nu fra en af dem, Niels Christian Poulsen, Ringkøbing.

- Som jeg læser aftalen, kan vi ikke få en garanti for, at vi kan starte igen 1. januar 2022.

- Hvis vi ikke kan få den garanti, så er det meget svært at gå ud i Europa og købe avlsdyr, siger han.

Derfor ser det ifølge Niels Christian Poulsen "meget svært ud i forhold til at komme i gang igen".

Den politiske aftale, der faldt på plads mandag aften, sikrer milliarderstatning til erhvervet.

Aftalen giver også mulighed for, at avlere kan lægge deres erhverv i en form for dvale frem til 2022.

Det midlertidige forbud mod minkavl udløber 31. december 2021.

Benytter man dvaleordningen, kan man som avler modtage kompensation for faste omkostninger.

Men det fremgår af aftalen, at dvaleordningen kan blive forlænget, så minkavlerne alligevel ikke kan komme i gang 1. januar 2022.

- Vi kan ikke gå ud og lave bindende kontrakter, hvis regeringen så i december kommer i tanke om, at vi alligevel ikke kan starte op til januar, siger Niels Christian Poulsen.

Han understreger, at han ikke har taget endelig stilling til en mulig genstart af produktionen endnu.

- Nu skal vi have læst alle papirerne, men som det ser ud nu, hælder jeg nok mest til, at det var det og så modtage erstatningen, siger han.

Hvad han konkret selv kan opnå i erstatning, har Niels Christian Poulsen ikke overblik over på nuværende tidspunkt.

- Der er mange faldgruber, og alle farme skal individuelt vurderes.

- Men de sidste tre måneder har vi levet med frygten for, at vi ikke fik noget overhovedet.

- Det her ligner da, at det ikke går helt galt, og at de fleste slipper ud af det uden at stå tilbage med en stor gæld, siger Niels Christian Poulsen.

Den politiske aftale afsætter op mod 19 milliarder kroner i erstatning til minkavlere og følgeerhverv.

