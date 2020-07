Minkavlere ånder lettet op efter negativ coronatest

Skærpede regler for hygiejne og stop for adgang for gæster skal holde coronavirus væk fra landets minkfarme.

De danske minkavlere kan ånde lettet op, efter at 125 minkfarme landet over er testet negative for coronavirus.

- Det er vi meget, meget glade for.

- Minkavlerne har nærmest ikke talt om andet, og derfor er vi meget lettede over og glade for, at screeningen viser, at vi har sunde dyr fri for corona, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, til brancheorganisationens hjemmeside.

En screening af hver 10. minkfarm blev iværksat, efter at der blev konstateret coronasmitte på en nordjysk minkfarm.

Yderligere to gårde i samme landsdel blev senere konstateret smittet.

Alle tre besætninger er nu aflivet.

Det er tidligere kommet frem, at der på flere af de inficerede gårde arbejdede personer, som var smittet med coronavirus.

Det antages, at det er mennesker, som har bragt smitten ind til dyrene.

Situationen har fået minkavlerne til at tage deres forholdsregler.

- Det er dybt ulykkeligt for de berørte avlere, og jeg tør godt sige, at alle minkavlere i Danmark er blevet meget bevidste om at holde coronasmitte ude af farmene.

- Det er jo os selv, der kan smitte dyrene, og det skal vi undgå, siger Tage Pedersen.

Der er nu indført forholdsregler for hygiejne og stop for adgang af gæster efter råd fra myndighederne.

Danske Minkavlere opfordrer ligeledes til, at minkavlere og medarbejdere bliver testet for at holde virusset ude af gårdene.

Selv om myndighedernes screening nu er afsluttet, vil der ifølge brancheorganisationen fortsat blive holdt øje med mulig smitte på gårdene.

Det vil ske med regelmæssige test, ligesom dyrlæger, der er tilknyttet besætningerne, er forpligtet til at anmelde fund af corona til myndighederne.

Fødevarestyrelsen går nu i gang med at udarbejde en strategi for, hvordan eventuelle smittetilfælde på minkfarme skal håndteres fremover.

Det er endnu uvist, hvornår strategien er klar.

/ritzau/