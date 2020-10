Minkavlere får lov til selv at aflive deres mink

Mandag var der konstateret coronasmitte på 76 farme. Nu får avlerne lov til selv at aflive deres dyr.

Fremover får minkavlere lov til selv at aflive deres mink. Det fortæller Bjarne Laustsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, til Nordjyske.

Over for Ritzau bekræfter Fødevarestyrelsen oplysningen. Det er dog tirsdag aften ikke muligt at få oplyst mere om aftalen og betingelserne.

I starten af oktober kom det frem, at op mod en million mink skulle aflives, efter at der blev fundet coronavirus på 41 minkbesætninger. Senere er tallet opjusteret til mere end 1,5 millioner mink.

Ifølge mediet Nordjyske er aflivningen dog blevet kritiseret for at gå for langsomt. Men nu kan avlerne altså blive aflønnet for selv at gøre det.

- Jeg håber, at det sker hurtigst muligt, for det er da langt at foretrække, da det er billigere, hurtigere og dermed også mere sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Bjarne Laustsen til Nordjyske.

Da masseaflivningen blev meddelt i starten af oktober, vurderede Flemming Marker, chef for VeterinærNord under Fødevarestyrelsen, at det kunne tage op til to måneder.

I første omgang blev aflivningen udskudt, da der ikke var indgået en aftale om kompensation. Den faldt dog på plads i sidste uge, hvorefter aflivningen kunne begynde.

Aftalen betyder, at minkavlere, der får aflivet deres besætninger på grund af coronasmitte, får en erstatning på 82 procent af værdien af minkenes skind og avlsdyrenes ekstraværdi.

En del minkbesætninger skal dog aflives, selv om der ikke er konstateret smitte. Det skyldes, at de rent geografisk ligger tæt på farme med coronasmitte. Her får avlerne kompenseret hele værdien.

Det første coronatilfælde blandt mink blev registreret på en minkfarm i Nordjylland den 17. juni. Siden er antallet steget voldsomt.

Mandag var der konstateret coronasmitte på i alt 76 minkfarme i Danmark. Det svarer til knap syv procent af landets minkfarme.

