Minkavlere fortsætter aflivning: Der er ingen vej tilbage

Formanden for landets minkavlere mener ikke, at beslutningen om at nedlægge dansk minkavl kan gøres om.

På trods af forvirringen om regeringens manglende lovgrundlag for at beordre alle danske mink aflivet, så mener formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, at beslutningen om at nedlægge dansk minkavl er endelig.

Det siger han til avisen Finans.

- Det er en skrækkelig og vanskelig situation, at der med ét nedlægges et erhverv. Men der er ingen vej tilbage. Bestyrelsen og ledelsen i vores organisation er helt enige om det, siger formand Tage Pedersen.

- Skulle der være få minkavlere tilbage, som fik lov at fortsætte i en eller anden situation, er der alligevel ikke en fremtid. Vi kan kun overleve, hvis vi er et stort og stærkt erhverv.

Onsdag i sidste uge instruerede regeringen alle danske minkavlere om at aflive alle Danmarks 15 millioner mink på grund af frygt for muteret coronavirus.

Men siden er det kommet frem, at der ikke er hjemmel i loven til den beslutning.

Fødevarestyrelsen har tirsdag i et brev beklaget over for minkavlerne, at det ikke tidligere har fremgået, at der blot var tale om en opfordring til aflivning af raske mink uden for smittezonen, som primært er i Nordjylland.

Tage Pedersen mener dog, at minkavlerne er tvunget til at fortsætte planen, som regeringen har dikteret om, at alle mink hurtigt skal slås ned.

Han siger til avisen Børsen, at han mener, at beslutningen om at afvikle minkerhvervet i virkeligheden er blevet truffet for længe siden. Nemlig dengang regeringen valgte en strategi, hvor mink i en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm også skulle aflives.

Mandag har Danske Minkavlere holdt møde med regeringen om situationen.

- Vi skal bruge alle kræfter på at få en ordentlig erstatning, og vi blev på mødet lovet en ekspropriation. Vi ved ikke, hvad det indebærer og ender med, men vi har et løfte, siger Tage Pedersen til Finans.

Også de danske minkavleres auktionshus Kopenhagen Fur vil blive afviklet over de kommende år, når de sidste skind er afsat.

/ritzau/