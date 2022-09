Minkavlere risikerer at skulle vente flere år på erstatning

Fødevareministeren vil arbejde for, at minkavlere kan få erstatning senest i 2024, men kan ikke garantere det.

Arbejdet med at udbetale erstatning for samlet cirka 19 milliarder kroner til minkavlere i Danmark går ikke hurtigt nok, hvis det skal lykkes at få pengene ud til avlerne inden udgangen af 2024.

Sådan lyder en orientering fra Trafikstyrelsen til Fødevareministeriet. Det skriver Jyllands-Posten.

Orienteringen er baseret på erfaringen fra de første 25 sager. De er forsinkede og er stadig under behandling, ni måneder efter at arbejdet gik i gang.

Derfor kan det blive 2027, inden den sidste minkavler får erstatning, vurderer Trafikstyrelsen. Styrelsen er sekretariat for de uafhængige taksationskommissioner.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) mødes onsdag med Folketingets partier for at drøfte, hvad man kan gøre for at undgå flere forsinkelser.

Men over for Jyllands-Posten afviser ministeren at ændre på tidsplanen. Han kan dog ikke garantere, at det er slut med forsinkelser.

Rasmus Prehn vil i stedet gøre mere for at sætte tempo på udbetalingerne. Det kan for eksempel være at tilbyde minkavlerne, at en statslig sagsbehandler hjælper dem med at søge om erstatning.

- Der sidder nogle minkavlere derude, som i forvejen er traumatiserede af det forløb, der har været, og som er groggy. Og så er der et bureaukratisk helvede af formularer, som de skal udfylde.

- Vi er klar til at tage nogle af vores super-sagsbehandlere og tilbyde minkavlerne, at de kan komme ud og hjælpe med at få udfyldt de her skemaer, siger Rasmus Prehn til Jyllands-Posten.

Fødevareministeren opfordrer samtidig til, at minkavlerne gør brug af en ordning, der giver lov til at rive stalde og andre bygninger ned, inden erstatningssagen er afgjort. Så kan avlerne i stedet bruge fotodokumentation, når sagen skal behandles.

Det var i slutningen af 2020, at omkring 1000 minkavlere mistede deres erhverv, da regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives i kampen mod coronavirus.

Siden er det aftalt, at minkavlerne skal have erstatning, hvis ikke de vil forsøge at genopbygge deres minkforretning.

Det samlede erstatningsbeløb er estimeret til at ende på cirka 19 milliarder kroner. Af dem er 6,5 milliarder kroner udbetalt gennem forskellige ordninger og forskud.

/ritzau/