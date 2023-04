Minkavlere tilbydes hurtigere erstatning efter forsinkelser

Minkavlere har måttet væbne sig med tålmodighed og se frustreret til, mens deres erstatning er blevet forsinket gang på gang.

Derfor vil regeringen sikre hurtigere udbetalinger af erstatninger til de minkavlere, som aflivede deres mink i 2020 på grund af coronavirus.

- Der er familier og skæbner bag, og det er alle minkavlere, der er blevet ramt. Minkavlere og deres familier har en berettiget forventning om at kunne komme videre med deres liv, siger fødevareminister Jacob Jensen (V) på et pressemøde.

Minkavlere tilbydes erstatning udbetalt senest i midten af 2024 mod tidligere oplyst senest ved udgangen af 2027. Det er betinget af, at man vælger regeringens model for en hurtigere erstatning og afviser klagemuligheder.

Ellers kan der gå op mod syv år i alt.

Der er foreløbig udbetalt 6,7 milliarder kroner til minkavlere. Med det nye tiltag kan der udbetales yderligere cirka 2,8 milliarder kroner til minkavlere.

Der er afsat omkring 19 milliarder til at håndtere sagen om erstatning til minkavlerne. Det er dog ikke alle pengene, der går til direkte erstatning.

1224 avlere har søgt erstatning, mens 13 avlere har valgt en dvaleordning, der gør det muligt at genoptage driften.

Regeringen meldte på et meget omtalt pressemøde i november 2020 ud, at mange millioner mink skulle aflives af frygt for, at coronavirus kunne mutere i mink.

Pandemien kunne i værste fald starte forfra med udgangspunkt i Danmark, lød advarslen. Siden blev der dog af førende eksperter sået tvivl om risiko for mutation, og det blev kritiseret, at vurderingen hvilede på et yderst spinkelt grundlag.

Et midlertidigt forbud mod minkhold blev vedtaget i slutningen af 2020 og senere ophævet fra 2023.

Regeringen har flertal for sit forslag, men lægger op til forhandlinger med Folketingets øvrige partier.

/ritzau/