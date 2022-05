Minkavlere vil genstarte erhvervet med coronavaccinerede dyr

Vaccination af mink mod covid-19 kan bane vejen for at genstarte minkerhvervet, lyder det fra avleres formand.

Vaccination af mink mod coronavirus kan være vejen frem for at genstarte erhvervet.

Sådan lyder det fra foreningen Danske Mink, der repræsenterer 15 avlere, som har søgt om mulighed for at genoptage erhvervet.

I øjeblikket er der et midlertidigt forbud mod minkavl, som står til at udløbe ved årets udgang.

- Nøjagtig ligesom med mennesker, der er vaccinerede og ikke længere udgør en fare, så udgør mink det heller ikke, når de er vaccinerede, siger formand for Danske Mink Louise Simonsen.

Minkavl blev forbudt herhjemme, efter at man i efteråret 2020 konstaterede et muteret coronavirus kaldet Cluster-5.

Frygten var, at det kunne brede sig til mennesker og nedsætte virkningen af kommende vacciner mod coronavirus.

Forbuddet blev siden forlænget til at gælde til og med 2022. Nu forhandler politikerne på Christiansborg om, hvad der skal ske herefter.

Danske Mink ser vaccination som et greb, der kan bane vejen for, at der igen kommer mink i burene.

Foreningen peger på, at man flere steder i verden har gjort sig erfaringer med at vaccinere mink.

- I USA har man allerede vaccineret alle besætninger med gode resultater.

- I Rusland har man også godkendt en vaccine til mink, som tages i brug, og i Finland er man også meget hårdt på sagen.

- Så at det slet ikke har været en del af debatten som en løsning herhjemme overhovedet er meget bemærkelsesværdigt, når nu det ville kunne løse hele problemet, siger Louise Simonsen.

Dansk Veterinærkonsortium, der er et samarbejde mellem forskere på Københavns Universitet og Statens Serum Institut, har for Fødevarestyrelsen foretaget en veterinær risikovurdering.

Heraf fremgår det, at vaccination af mink kan reducere risikoen for, at mink bliver smittede af coronasyge mennesker.

Der er dog usikkerhed forbundet med vurderingen, da der er begrænset erfaring at trække på, skriver konsortiet på dets hjemmeside.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) siger i et skriftligt svar, at myndighederne er i gang med belyse mulighederne for erhvervet:

- Spørgsmålet om minkhold i Danmark er komplekst, og en mulig genåbning af minkerhvervet er en stor beslutning både i forhold til folkesundheden og for erhvervet. Jeg ønsker selvfølgelig, at der kommer en afklaring hurtigst muligt, siger ministeren.

/ritzau/