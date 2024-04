Minkavlere vil have 3,9 milliarder kroner for Kopenhagen Fur

De danske minkavlere kræver 3,9 milliarder kroner i erstatning for deres auktionshus og andelsselskab Kopenhagen Fur.

Det viser en fortrolig rapport, som revisionsvirksomheden Deloitte har lavet på bestilling af Kopenhagen Fur, og som mediet Zetland er kommet i besiddelse af.

Mads Lykke Hjortgaard, som er økonomichef i Kopenhagen Fur, bekræfter over for Zetland, at erstatningskravet lyder på 3,9 milliarder kroner.

I rapporten konkluderer Deloitte, at både den globale produktion af minkskind og priserne på dem ville falde i årene efter coronapandemien.

Alligevel mener Deloitte, at Kopenhagen Furs årlige omsætning ville vokse med knap tre milliarder i gennemsnit.

Årsagen er, at Kopenhagen Fur ifølge Deloitte ville øge sin markedsandel markant, hvis de danske mink ikke var blevet aflivet i 2020.

Økonomiprofessor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet har på Zetlands vegne gennemgået rapporten.

Han mener ikke, at rapporten dokumenterer, at Kopenhagen Fur er 3,9 milliarder kroner værd.

Han mener blandt andet, at rapportens konklusion er baseret på en "uredelig" metode, da Deloitte tager udgangspunkt i minkbranchens højeste salgspriser nogensinde.

Kopenhagen Furs erstatningssag er netop nu ved at blive behandlet af en såkaldt erstatnings- og taksationskommission.

Erstatningen for Kopenhagen Fur går til minkavlerne, mens Kopenhagen Fur efter planen senere i år lukkes ned, når de sidste minkskind er solgt.

Forløbet omkring erstatninger til minkavlerne har været stormombrust.

I sidste uge indgik regeringen og aftalepartierne bag minkerstatningen en aftale, der fjerner minkavlere fra de kommissioner, der beslutter, hvad minkavlere skal have i erstatning.

Også personer med tilknytning til branchen må ikke længere sidde i erstatnings- og taksationskommissionerne.

Ændringen kommer, efter at Zetland i en række historier har beskrevet, hvordan minkavlerne selv har indflydelse på andre avleres erstatningssager.

En gennemgang af 27 afgørelser, som Zetland har lavet, har vist, at minkavlerne udgør den største faggruppe i de kommissioner, der har til opgave at afgøre, hvilken erstatning minkavlere skal have.

/ritzau/