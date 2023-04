Minkavlerformand ser positivt på hurtigere erstatningsordning

Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere og Kopenhagen Fur, ser umiddelbart positivt på regeringens model for hurtigere at få udbetalt erstatning til minkavlere.

Modellen blev fremlagt fredag af fødevareminister Jacob Jensen (V), og den indeholder blandt andet en såkaldt fast track-ordning. Det skal sikre, at størstedelen af udbetalingerne kan ske senest i midten af 2024.

- Det siger sig selv, at der skal ske nogle ændringer, og det er heldigvis det, Jacob Jensen lægger op til i dag.

- Både en forbedret acontoudbetaling og dernæst også en fast track-ordning, så man kan få erstatningssagerne afgjort inden for en rimelig tidshorisont.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lige nu er det det vigtigste for avlerne, siger Tage Pedersen.

Hvis minkavlerne vælger fast track-ordningen, bliver deres sager behandlet ud fra standardiserede takster. Hvis de derimod vælger en individuel behandling, kan det trække ud i meget længere tid.

Hvor lang tid kunne Jacob Jensen ikke sige på pressemødet, men tidligere har blandt andet 2027 været nævnt.

Spørgsmål: Er det her et værdigt punktum for minkavlerne?

- Det er det, hvis fast track-ordningen bliver strikket rigtigt sammen, og man får tunet taksationssystemet til det virkelige liv, siger Tage Pedersen.

- Så vil man kunne blive færdig med fast track medio 2024. Og hvis man får halvdelen over i den, så tror jeg også, at man kan blive færdig med den anden halvdel i 2024, hvis man får det rigtigt strikket sammen. Så vil det være et værdigt punktum.

- Men trækker det ud til 2025, 2026, 2027, 2028, som der har været lagt op til i en periode, så er det klart uværdigt, siger formanden for Danske Minkavlere.

Tage Pedersen forventer, at mange minkavlere vil benytte sig af fast track-ordningen for at få erstatningen udbetalt hurtigere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der vil være en del, som kan komme igennem den.

- Så hvis halvdelen af sagerne kan køre igennem den nemme ordning og få en hurtig sagsbehandling, så betyder det også, at der bliver mere tid til den anden halvdel, som skal igennem det mere besværlige taksationssystem, siger han.

Hvis en minkavler spørger Tage Pedersen til råds om, hvorvidt avleren skal vælge fast track-ordningen eller den individuelle sagsbehandling, vil han give følgende svar:

- Han skal få sin revisor til at lave erstatningsopgørelsen på begge muligheder. Og så skal han vælge dén, han synes, er bedst.

Et midlertidigt forbud mod minkhold blev vedtaget i slutningen af 2020 under coronakrisen og senere ophævet fra januar 2023.

Der er afsat omkring 19 milliarder til at håndtere sagen om erstatning til minkavlerne. Det er dog ikke alle pengene, der går til direkte erstatning.

1224 avlere har søgt om erstatning, mens 13 avlere har valgt en dvaleordning, der gør det muligt at genoptage driften.

/ritzau/