Minkavlerformand tror på aftale om fortsat avl inden længe

Tage Pedersen er optimistisk om, at de få minkavlere, der vil holde liv i erhvervet, får mulighed for det.

For lidt over 14 dage siden udvandrede formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, da han var indbudt til et møde i Fødevareministeriet om en model for tiltag og restriktioner ved genindførelse af minkerhvervet.

Det skyldtes ifølge ham nogle "helt vanvittige" tiltag, som blev præsenteret på mødet. Tage Pedersen var også utilfreds med, at fødevareminister Rasmus Prehn (S) ikke deltog i mødet.

Torsdag aften var minkavlernes formand mere tilfreds, da han havde været til endnu et møde i Fødevareministeriet, denne gang med ministeren som deltager.

- Jeg tror, at vi inden længe kan lande en aftale, siger Tage Pedersen.

- At de kommer med en model, som gør det muligt at tage hensyn til folkesundheden og tage hensyn til de avlere, der skal i gang igen. At det rent praktisk kan lade sig gøre ude på farmene, siger han.

Han regner med at blive indkaldt til et nyt møde inden for "ganske kort tid".

Spørgsmål: Hvad har ændret sig ved mødet i dag?

- At de har fjernet de der vanvittige rigide regler, som de lagde frem sidste gang.

Spørgsmål: Hvilke vil du især fremhæve?

- Det var først og fremmest de der masker, som var ulovlige at gå med, og som selvfølgelig er væk, siger Tage Pedersen.

Han forklarede efter det forrige møde, at tiltagene blandt andet bestod i, at de personer, der arbejder med mink, både skal testes dagligt, ligesom de skal bære FFP3-maske.

Denne maske bruges primært i forbindelse med alvorligt syge patienter med coronavirus eller andre alvorlige infektioner, der smitter via dråber.

Uanset hvad forventer Tage Pedersen, at det bliver meget få minkavlere, der vil forsøge at fortsætte med minkavl i Danmark.

- Lige nu er der én, der har besluttet sig, og der er i alt 15, der ikke har søgt om nedlukningserstatning.

- Så der er 15, der har mulighed for at starte igen. og det bliver ikke alle 15, det bliver nogle ganske få. En-to-tre-fire-fem stykker, flere tror jeg ikke, at det bliver, siger han.

Rasmus Prehn varslede i maj, at det var "ambitionen" at give de tilbageværende minkavlere en afklaring "inden sommerferien", men det lykkedes ikke.

